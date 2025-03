The Blood of Dawnwalker: Dr. Jekyll & Mr. Hyde? Entwickler wollen mit innovativem Charakterkonzept punkten

The Blood of Dawnwalker:

An „The Blood of Dawnwalker“ arbeiten gleich mehrere ehemalige „The Witcher 3“-Entwickler, die mit dem düsteren Vampir-RPG ein einzigartiges Abenteuer erschaffen wollen. So versprechen die Macher für den Protagonisten des Spiels ein Konzept, das in Videospielen noch niemand verfolgt hat.

Konrad Tomaszkiewicz hat als Game Director an „The Witcher 3“ und „Cyberpunk 2077“ gearbeitet. Gemeinsam mit seinem Bruder – der als Lead Quest Designer für Geralts letztes Abenteuer fungierte – und weiteren ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt RED hat er mittlerweile ein eigenes Studio namens Rebel Wolves auf die Beine gestellt, um etwas Einzigartiges zu erschaffen.

Dabei handelt es sich um „The Blood of Dawnwalker“. Das düstere Vampir-Rollenspiel wurde erstmals im Januar dieses Jahres enthüllt und versucht unter anderem mit einer ganz besonderen Spielmechanik zu punkten. Außerdem soll auch der Protagonist des Spiels ein außergewöhnliches Konzept bieten. Darüber sprach Tomaszkiewicz jetzt in einem aktuellen Interview.

Dualität des Charakters soll für etwas Einzigartiges sorgen

Spieler werden in „The Blood of Dawnwalker“ in die Rolle von Coen schlüpfen – dem titelgebenden Dawnwalker. Am Tag fristet er das Dasein eines gewöhnlichen Menschen, doch in der Nacht besitzt er die übernatürlichen Kräfte eines Vampirs. Auf diese Jekyll-&-Hyde-Persönlichkeit haben die Entwickler ganz bewusst gesetzt, um den Helden des Spiels von der Masse abzuheben. Sie ist das Herzstück ihres innovativen Charakterkonzepts.

Im Interview mit PC Gamer (via GamesRadar) sagte Tomaszkiewicz: „Diese Dualität des Helden, die wir beispielsweise von Dr. Jekyll und Mr. Hyde kennen, ist auf gewisse Weise interessant. Es ist etwas in der Popkultur, das bekannt ist, aber in Spielen noch nicht erforscht wurde. Es verleiht diesen nicht-realen Welten eine andere Ebene, und ich denke, es wäre ziemlich interessant, weil es noch niemand gemacht hat. Und wir werden sehen, wie es den Leuten gefällt.“

Entwickler wollten keinen Superhelden

Die schottische Novelle war jedoch nicht die einzige Inspiration für die Entwickler. Wie Tomaszkiewicz verriet, wollte man eine Hauptfigur entwerfen, die nicht ständig ein mächtiger Superheld ist. „Ich hatte das Gefühl, dass ich ein Spiel machen wollte, das nicht von einem normalen Superhelden handelt, wie wir sie aus Marvel-Filmen und so weiter kennen. Es ist schwierig, solche Geschichten zu erzählen, weil man [einfach] immer stärker und stärker wird“, erklärte der Game Director.

„Ich suchte nach einer Idee für einen Helden, der bodenständig wäre und Probleme auf andere Weise lösen müsste.“ Und so entstand die Idee für Coens Charakter. Dennoch wollte man den Spielern ein gewisses Gefühl von Macht vermitteln, weshalb der Protagonist in der Nacht auf seine Vampirfähigkeiten zurückgreifen kann.

Dass es in „The Blood of Dawnwalker“ vergleichsweise bodenständig zugehen wird und die Spieler keine Ein-Mann-Armee als Hauptfigur erwarten können, ließen die Entwickler bereits in der Vergangenheit durchblicken. Auch die Magie soll im kommenden Action-RPG deutlich unauffälliger erscheinen. In einem Punkt orientieren sich die Entwickler aber an „The Witcher 3“: Die Qualität ihres neuen Werkes soll der des Hexer-Abenteuers nicht nachstehen.

