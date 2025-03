The Last of Us Staffel 2: Leak des finalen Trailers enthüllt schon jetzt spannende Details zur Handlung – Update

The Last of Us Staffel 2:

Ein Leak hat den finalen Trailer zur zweiten Staffel von „The Last of Us“ vorzeitig enthüllt und gewährt damit den bisher tiefsten Einblick in die kommenden Episoden. Der Trailer bestätigt nicht nur zahlreiche Details zur Handlung, sondern auch die Rückkehr eines bekannten Elements aus der Videospielvorlage.

Update vom 9. März 2025: Inzwischen wurde der neue Trailer zur zweiten Staffel von „The Last of Us“ auch von offizieller Seite aus veröffentlicht. Somit kann das Video ab sofort auch in besserer Qualität angesehen werden:

Originalmeldung vom 8. März 2025: Am heutigen Abend wird im Rahmen der SXSW 2025 in Texas ein spezielles Panel zur zweiten Staffel von „The Last of Us“ abgehalten, auf dem neben den Machern auch die Schauspieler zu Gast sein werden, um über die kommenden Episoden der Serie zu sprechen. Und auch ein neuer Trailer wurde bereits angekündigt.

Doch die Fans müssen nicht länger bis zum Start des Events warten. Durch einen Leak seitens HBO ist der finale Trailer zur zweiten Staffel von „The Last of Us“ bereits frühzeitig verfügbar. Dabei gewährt das bewegte Bildmaterial den bislang umfangreichsten Einblick in die neuen Folgen und liefert jede Menge Details.

Neuer Trailer zur zweiten Staffel von The Last of Us geleakt

Geteilt wurde der neue Trailer unter anderem auf dem HBO-Subreddit, nachdem er offenbar als Werbeclip in einigen Regionen ausgestrahlt wurde. Fast zwei Minuten lang präsentiert das Video zahlreiche Szenen aus der zweiten Staffel und gewährt unter anderem einen ersten Blick auf den intensiven Streit zwischen Ellie und Joel, der durch die Ereignisse im Krankenhaus zwischen den beiden Hauptfiguren ausgelöst wird.

Außerdem sind einige der neuen Darsteller zu sehen, die Kommune in Jackson und auch die beliebte Museumsszene, deren Umgebung für die Serie offenbar eins zu eins nachgebaut wurde. Neben den dramatischen Szenen erwartet die Zuschauer aber auch reichlich Action und so sind bereits im Trailer unzählige Infizierte zu sehen. Besonders interessant: In einer Szene wird die Rückkehr der Sporen angedeutet, ein Element, das in der ersten Staffel noch fehlte.

Staffel 2 feiert im April Premiere

Bis sich Fans die neuen Episoden anschauen können, müssen sie sich auch nicht mehr allzu lange gedulden. Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird ab dem 13. April 2025 hierzulande bei WOW und Sky ihre Premiere feiern. Zudem wird es nach der neuen Staffel noch weitergehen: In einem Interview haben die Verantwortlichen bereits bestätigt, dass weitere Staffeln geplant sind, um die Handlung des zweiten Videospiels vollständig erzählen zu können.

Das SXSW-Panel, auf dem der finale Trailer erstmals offiziell gezeigt wird, findet am heutigen Abend um 23 Uhr deutscher Zeit statt. Interessierte Fans können das Event per Livestream via YouTube verfolgen. Dort werden die Produzenten Craig Mazin und Neil Druckmann gemeinsam mit den Darstellern Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, und Young Mazino weitere Einblicke und Details teilen.

