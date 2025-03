Xbox Next: Mehr PC als Konsole? Insider enthüllt Details zur nächsten Microsoft-Generation

PS5 und Xbox Series X/S sind bereits seit November 2020 im Handel erhältlich und somit hat die aktuelle Generation bereits die Hälfte ihrer erwarteten Lebensdauer hinter sich. Dementsprechend arbeiten sowohl Sony als auch Microsoft hinter verschlossenen Türen bereits mit Hochdruck an ihren nächsten Konsolen.

Während die Japaner mit der PS6 weiterhin auf die gewohnten Generationssprünge setzen wollen, könnte sich die nächste Xbox aber in eine andere Richtung entwickeln. Das hat jetzt zumindest der bekannte und stets gut informierte Journalist Jez Corden von Windows Central in einem Podcast verraten, in dem er seinen aktuellen Wissensstand über Microsofts Next-Gen-Plattform geteilt hat.

Nächste Xbox ein „ein PC mit TV-freundlicher Hülle“?

Im Gespräch mit dem „Xbox Two“-Podcast sagte Corden, dass die nächste Xbox womöglich mehr mit einem PC als mit einer gewöhnlichen Konsole gemein haben könnte. „Die ganze Idee der nächsten Xbox ist, dass sie im Wesentlichen ein PC sein wird, aber mit einer TV-freundlichen Hülle, die auch bestimmte Spezifikationen hat“, so der Branchenkenner.

Er erzählte weiter: „Entwickler werden also gewissermaßen für Windows-PCs entwickeln, aber auf eine Weise, dass sie genau wissen, welche Spezifikationen es geben wird, sodass sie genau darauf optimieren können.“

Vor wenigen Tagen tauchte das Gerücht auf, dass sich „Call of Duty 2026“ bereits für die nächste Xbox-Generation in der Entwicklung befindet und entsprechende Dev-Kits verteilt wurde. Im Anschluss wurde spekuliert, ob die nächste Xbox schon 2026 erscheinen könnte. Doch daran glaubt Corden nicht. Er rechnet eher mit einem Launch im übernächsten Jahr.

„Die Vorstellung, dass Entwickler bereits das Dev-Kit der nächsten Xbox erhalten hätten, ist einfach nicht zutreffend“, stellte Corden klar. „Und außerdem wird allgemein angenommen, dass die nächste Xbox Windows-basiert sein wird. Vielleicht stimmen die Call of Duty-Sachen, aber das Dev-Kit-Gerede bezieht sich eher darauf, welche Spezifikationen ihnen für die nächste Xbox als Ziel genannt wurden.“

Abschließend sagte er: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass die neue Hardware nicht 2026 kommt, sondern 2027.“

Entwicklung der nächsten Xbox bereits offiziell bestätigt

Obwohl das Xbox-Geschäft für Microsoft zuletzt keine zentrale Rolle mehr gespielt hat und man sich stattdessen vermehrt als erfolgreicher Multiplattform-Publisher präsentierte, wird man der PS6 mit einer Konsole entgegentreten. Das hatte zuletzt auch schon Xbox-Chef Phil Spencer bestätigt. Zudem tauchten erst vor wenigen Wochen Berichte auf, dass die Entwicklung von Microsofts Next-Gen-Konsole die nächste Phase erreicht habe.

Auch die PS6 von Sony befindet sich auf Kurs und könnte jüngsten Gerüchten zufolge bereits 2027 erscheinen. Angeblich wird man im Inneren der Konsole auf die fortschrittlichste Technik von AMD setzen. Der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida sagte zuletzt aber, dass sich für ihn eher ein Launch im Jahr 2028 „richtig anfühlen“ würde.

So oder so dürfte die nächste Konsolengeneration spannend werden. Schließlich buhlen nicht nur Sony und Microsoft um die Gunst der Spieler, auch Nintendo wird den Markt mit der Switch 2, die schon in diesem Jahr erscheinen wird, kräftig aufmischen. Analysten sind sogar davon überzeugt, dass neben der Switch 2 in Zukunft nur Platz für eine weitere Konsole sein wird.

