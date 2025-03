Call of Duty Warzone: Verdansk-Rückkehr offiziell bestätigt – Teaser-Trailer enthüllt Termin

Die Rückkehr der legendären Verdansk-Karte in „Call of Duty: Warzone“ ist offiziell. Activision hat die Wiederkehr der beliebten Map zum fünfjährigen Jubiläum des Battle-Royale-Shooters angekündigt und einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der den Release-Termin liefert.

Heute vor genau fünf Jahren, am 10. März 2020, wurde mit „Call of Duty: Warzone“ ein kostenloser Battle-Royale-Ableger der erfolgreichen Shooter-Reihe von Activision veröffentlicht. Damit lieferte der Publisher einen riesigen Hit ab, der bereits zehn Tage nach dem Release über 30 Millionen Spieler verzeichnen konnte. Im Laufe des ersten Jahres stieg die Zahl auf über 100 Millionen an.

Doch in den folgenden Jahren erlebte der Shooter einige Schwankungen und vor allem als Verdansk im Dezember 2021 durch eine neue Map ersetzt wurde, wünschten sich die Spieler das alte Schlachtfeld schnell zurück. Und nun geht dieser Wunsch in Erfüllung. Nachdem bereits Gerüchte über eine Verdank-Rückkehr kursierten, hat Activision das Comeback jetzt offiziell gemacht.

Verdansk kehrt am 3. April zurück

Pünktlich zum heutigen Jubiläum von „Call of Duty: Warzone“ haben die Verantwortlichen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten lassen, dass die beliebte Karte ins Spiel zurückkehren wird. „Da wir das fünfjährige Jubiläum von Call of Duty: Warzone feiern, ist es Zeit, einen Ort unvergesslicher Erinnerungen erneut zu besuchen“, so der offizielle „Call of Duty“-Account.

Passend zur Ankündigung wurde außerdem ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der auf die bevorstehende Rückkehr einstimmt. Leider zeigt das bewegte Bildmaterial keine Gameplay-Szenen, sodass eine erster Blick auf die altbekannte Umgebung vorerst verwehrt bleibt. Dafür enthüllt das Video den Release-Termin: Pünktlich zum Start von Season 3 am 3. April 2025 dürfen die Fallschirme über Verdansk wieder geöffnet werden.

Start von Season 3 wurde um zwei Wochen verschoben

Ursprünglich sollte die nächste Season von „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Black Ops 6“ bereits zwei Wochen früher starten. Doch die Entwickler haben sich dazu entschieden, den Auftakt zu verschieben, um genügend Zeit zu haben, „den Spielern ein großartiges Erlebnis zu bieten“. Mit weiteren Details zur nächsten Season und zur Verdansk-Karte ist in den nächsten Wochen zu rechnen.

So bleibt vorerst noch abzuwarten, wie die überarbeitete Map letztendlich aussehen wird. Einem Leak zufolge soll das Verdansk-Comeback aber nahezu dem Original entsprechen. Lediglich kleine Änderungen sollen die Entwickler vorgenommen haben. So oder so zeigen sich die Spieler in den sozialen Medien über die Rückkehr des ursprünglichen Schlachtfelds begeistert und freuen sich „nach Hause zurückzukehren“.

Der zukünftige Erfolg von „Call of Duty: Warzone“ könnte maßgeblich von der Rückkehr Verdansks und der kommenden Season abhängen. Sollten die Spieler trotz des Karten-Comebacks weiterhin ausbleiben, drohen weitreichende Konsequenzen für den Battle-Royale-Shooter. Laut dem bekannten „Call of Duty“-Leaker „TheGhostOfHope“ könnte ein Misserfolg dazu führen, dass die nötigen Ressourcen für „Warzone“ reduziert werden.

