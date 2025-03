Death Stranding 2: Kann Kojima Metal Gear nicht loslassen? Solid Snake lebt wieder auf

„Death Stranding 2“ zeigte sich gestern in einem brandneuen Trailer, der insgesamt zehn Minuten lang eine Mischung aus Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen präsentierte und somit den bislang umfangreichsten Einblick in das neueste Werk des ikonischen Entwicklers Hideo Kojima gewährte.

Besonders ein neuer Charakter, der im jüngsten „Death Stranding 2“-Trailer zum ersten Mal in Erscheinung trat, zog die Aufmerksamkeit der Fans auf sich: Neil erinnert mit seinem Aussehen stark an den legendären Spion und Söldner Solid Snake aus Kojimas Kultspiel „Metal Gear Solid“. Kann der japanische Entwickler seine „Metal Gear“-Vergangenheit einfach nicht hinter sich lassen?

Kojima liefert Hommage an Metal Gear

Der neue und äußerst beeindruckende Trailer zu „Death Stranding 2“ überraschte mit einer ungewöhnlichen Eröffnung: Statt Hauptprotagonist Sam Porter Bridges stand der mysteriöse Neil im Mittelpunkt, der einem Verhör unterzogen wurde, da er offenbar „hirntote schwangere Frauen“ über die mexikanische Grenze schmuggelte. Zum Ende des Videos tauchte die neue Figur dann erneut auf, legte sich ein Bandana um den Kopf und die Ähnlichkeit war nicht zu übersehen: Solid Snake schien wiederauferstanden.

Und das scheint kein Zufall zu sein: Neil wird vom italienischen Schauspieler Luca Marinelli dargestellt, der schon im Juli 2020 in einem Instagram-Beitrag (via GamesRadar) von Kojima Erwähnung fand. Damals schrieb der Entwickler: „Ich verfolge viele Schauspieler. Luca Marinelli ist mir kürzlich aufgefallen. (…) Außerdem glaube ich, wenn er ein Bandana tragen würde, wäre er das Ebenbild von Solid Snake!“

Verarbeitet Kojima mit Death Stranding seine Vergangenheit?

Welche Rolle Neil in „Death Stranding 2“ einnehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings erinnert er auch an eine jüngere Version von Cliff Unger, der im Vorgänger von Mads Mikkelsen verkörpert wurde. So haben beide Figuren auch die auffälligen Skelettsoldaten an ihrer Seite. Ob Neil – ähnlich wie Cliff Unger – in der Vergangenheit auftauchen wird, bleibt abzuwarten.

Doch Neil ist in „Death Stranding 2“ nicht die einzige Hommage an Kojimas „Metal Gear“-Vergangenheit. Im Trailer ist auch ein Schiff zu sehen, dessen Design eine gewisse Ähnlichkeit zu den bekannten „Metal Gear“-Mechs Rex und Zeche aufweist.

Ohnehin spekulieren die Fans schon seit dem ersten Trailer zu „Death Stranding“, in dem Sam sein Baby verliert, über eine tiefere Bedeutung der Handlung und dass Kojima mit seinen neuen Spielen die Trennung von Konami und den Verlust der „Metal Gear“-Reihe verarbeiten könnte. Durch den neuen Trailer dürfte diese Theorie jetzt wieder an Fahrt aufnehmen.

„Death Stranding 2“ wird am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Käufer der digitalen Deluxe Edition oder Collector’s Edition dürfen bereits zwei Tage früher loslegen. Die Vorbestellungen für das kommende Action-Abenteuer werden am 17. März starten.

