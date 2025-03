Death Stranding 2: Teure Collector’s Edition setzt ärgerlichen Trend fort und sorgt für Kritik

Heute Nacht stellten Sony und Kojima Productions eine 250 Euro teure Collector's Edition zu "Death Stranding 2: On the Beach" vor. Schnell kritisierte die Community, dass sich mit der Sammlerausgabe ein fragwürdiger Trend der Gamesbranche fortsetzt.

Im Laufe der heutigen Nacht lieferten uns Sony und die Entwickler von Kojima Productions ein ausführliches Update zu „Death Stranding 2: On the Beach“.

Neben dem Releasetermin enthüllten die Verantwortlichen eine üppig ausgestattete Collector’s Edition, die mit dem stattlichen Preis von 249,99 Euro zu Buche schlägt. Den Preis möchten Sony und Kojima Productions mit diversen exklusiven Inhalten wie einer Statue des Magellan-Menschen, einer Dollman-Figur und einem Brief von Hideo Kojima rechtfertigen.

Ganz ohne Kritik kam die Collector’s Edition in den Stunden nach der offiziellen Enthüllung aber nicht davon. So kritisierte die Community einen fragwürdigen Trend der näheren Vergangenheit, der sich leider auch bei den Sammlerausgaben zu „Death Stranding 2: On the Beach“ nahtlos fortsetzt.

Download-Code zum Spiel verärgert Interessenten

Wie ein Blick auf Plattformen wie Reddit zeigt, ist es die Kombination aus dem hohen Preis der Collector’s Edition und der Tatsache, dass das Spiel lediglich in Form eines einmalig zu nutzenden Download-Codes beiliegt, die mögliche Interessenten verärgert und sie von einem Kauf absehen lässt.

Selbiges gilt für das Fehlen eines Steelbooks, das in vielen anderen Collector’s Editions mittlerweile zur Standardausstattung gehört. Auch mit der enthaltenen Statue sind nicht alle Spieler zufrieden. Stattdessen wird in einem Teil der Kommentare der Wunsch nach einer Statue des Protagonisten Sam Brigdes geäußert.

„Ich bin sehr enttäuscht von dieser Collector’s Edition. Sie enthält keine physische Kopie des Spiels, kein Steelbook und die Statue gibt mir nichts. Außerdem ist der Preis wahnsinnig hoch. Das macht es mir leicht, auf sie zu verzichten“, meint ein Nutzer.

„Die fehlende Disk und das Fehlen eines Steelbooks sind ein großes Minus für diese Collector’s Edition. Die erste Collector’s Edition war meiner Meinung nach besser. Die 15 Zoll große Statue ist zwar cool, aber dieses Mal spricht mich das Ganze nicht wirklich an. Wahrscheinlich werde ich mein Geld sparen und diese Edition auslassen“, schrieb ein anderer.

Die restlichen Kommentare auf Reddit bewegen sich in eine ähnliche Richtung und nennen ebenalls das Fehlen einer Disk-Version des Spiels und das fehlende Steelbook als größte Kritikpunkte.

Wann erscheint Death Stranding 2?

Neben der 249,99 Euro teuren Collector’s Edition bieten Sony und Kojima Productions eine 89,99 Euro teure digitale Deluxe Edition mit diversen Extras an. Hinzukommt die Standard-Edition, die sowohl in der physischen als auch der digitalen Version zum Preis von 79,99 Euro erhältlich sein wird.

Doch wann erscheint „Death Stranding 2: On the Beach“? Auch diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen heute Nacht für Klarheit und gaben bekannt, dass der Nachfolger ab dem 26. Juni 2025 für die PS5 erhältlich sein wird.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren