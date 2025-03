Death Stranding 2: Release-Termin bestätigt – Neuer 10-Minuten-Trailer & Collector’s Edition vorgestellt

Am Sonntagabend fand im Rahmen der SXSW 2025 in Austin, Texas ein Panel zu „Death Stranding 2“ statt. Und wie im Vorfeld bereits vermutet wurde, präsentierte Hideo Kojima einen brandneuen und spektakulären Trailer zu seinem neuesten Werk für die PS5, der zehn Minuten lang umfangreiche Einblicke inklusive Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen gewährte.

Doch das ist längst nicht alles: Auch der Release-Termin für „Death Stranding 2“ wurde verkündet. Demnach müssen sich Fans nicht mehr lange gedulden. Bereits ab dem 26. Juni 2025 wird Sam Porter Bridges seine Mission, die Menschheit zu verbinden, fortsetzen. Zudem wurden der Starttermin für die Vorbestellungen und die verschiedenen Editionen – inklusive Early Access und einer 250 Euro teuren Collector’s Edition – enthüllt.

Imposanter Trailer gewährt zehn Minuten lang Einblicke in Death Stranding 2

Der neue Trailer zu „Death Stranding 2“ gewährt den bislang detailliertesten Einblick in das kommende Action-Abenteuer und liefert unter anderem auch einige Infofetzen zur Story. Demnach wird die Handlung elf Monate nach der Gründung der United Cities of America ansetzen. Kuriere haben nach der Automatisierung von Lieferungen eine andere Rolle, während ein Plattentor die Kontinente verbindet und die Strände voller Server sind. Doch eine neue Fraktion droht das Gleichgewicht zu stören.

Neben bekannten Charakteren wie Sam, Fragile und Higgs sind auch neue Figuren wie Tomorrow, Rainy oder Tarman zu sehen. Besonders interessant ist Neil, der an eine jüngere Version von Cliff Unger erinnert. Zudem haben die Fans bereits eine gewisse Ähnlichkeit zu Solid Snake festgestellt. Auch riesige Kreaturen und Roboter sind im Trailer zu sehen – einer davon gleicht sogar dem bekannten REX aus „Metal Gear Solid“.

Zu guter Letzt vermittelt das bewegte Bildmaterial auch einen guten Eindruck der neuen Gameplay-Mechaniken. Das Ausliefern von Paketen bleibt zwar Hauptbestandteil, dennoch scheint das neue Abenteuer im Vergleich zum Vorgänger deutlich abwechslungsreicher auszufallen. Das gilt auch für die erweiterte Spielwelt, die jetzt dynamisches Wetter und Sandstürme zu bieten hat. Die beeindruckende Grafik und die sehenswerten visuellen Effekte sind dabei schon fast selbstverständlich.

Vorbestellungen der Standard, Digital Deluxe und Collector’s Edition starten am 17. März

Käufer von „Death Stranding 2“ werden die Wahl zwischen drei verschiedenen Editionen haben. Zudem erhalten Vorbesteller einige Pre-Order-Boni. Die Standardfassung wird für 79,99 Euro erhältlich sein, während die digitale Deluxe Edition für 89,99 Euro zu haben wird. Dafür gibt es 48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel und einige Bonus-Gegenstände, die den Start ins Abenteuer erleichtern sollen.

Für Sammler wird außerdem eine 249,99 Euro teure Collector’s Edition erhältlich sein, die mit zahlreichen Extras daherkommen wird. Dazu zählt unter anderem eine imposante 15 Zoll große Statue des Magellan-Menschen. Vorbestellt werden kann „Death Stranding 2“ ab dem 17. März 2025. Die Collector’s Edition wird exklusiv via PlayStation Direct und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Folgende Editionen werden erhältlich sein:

Death Stranding 2 – Standard Edition (digital & physisch) – 79,99 Euro

Death Stranding 2 – Digital Deluxe Edition – 89,99 Euro

Digitaler Download des vollständigen Spiels

48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel

Gegenstände im Spiel Maschinengewehr (MP-Kugeln) LV1 – frühzeitige Freischaltung Kampfskelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Boost-Skelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Bokka-Skelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Quokka Aufnäher Chirales Katzenpflaster Warum ich? Aufnäher



Death Stranding 2 – Collector’s Edition – 249,99 Euro

Digitaler Download des vollständigen Spiels

48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel

Sammlerbox

15-Zoll-Statue des Magellan-Menschen

3″ Dollman-Figur

Kunstkarten

Brief von Hideo Kojima

Gegenstände im Spiel Maschinengewehr (MP-Kugeln) LV1 – frühzeitige Freischaltung Kampfskelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Boost-Skelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Bokka-Skelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Quokka Aufnäher Chirales Katzenpflaster Warum ich? Aufnäher



Death Stranding 2 – Pre-Order-Boni für alle Editionen

Quokka-Hologramm

Kampfskelett: Silber (LV1, LV2, LV3)

Boost-Skelett: Silber (LV1, LV2, LV3)

Bokka-Skelett: Silber (LV1, LV2, LV3)

Die Collector’s Edition von „Death Stranding 2“ wird für 249,99 Euro erhältlich sein.

Death-Stranding-Konzerttournee angekündigt

Um die Veröffentlichung und vor allem die Musik von „Death Stranding 2“ gebührend zu feiern, wurde außerdem auch eine weltweite Konzerttournee mit dem Titel „Death Stranding: Strands of Harmony“ angekündigt. Ein Orchester und Sänger werden die Stücke aus beiden Spielen vortragen, während dazu passende Szenen als Video abgespielt werden.

Das erste Konzert der Tour findet am 8. November 2025 im Sydney Opera House in Australien statt. Im Anschluss folgen Events rund um den Globus. Hierzulande wird das „Death Stranding“-Konzert am 15. Januar 2026 in Berlin zu sehen sein. Der Ticket-Vorkauf startet am 12. März 2025. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite zu finden.

