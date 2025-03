Death Stranding 2: Uhr des Solid-Snake-Doubles wird zum echten und ziemlich teuren Luxus-Sammlerstück

Am gestrigen Sonntag wurde nicht nur der Release-Termin von „Death Stranding 2“ enthüllt, sondern auch ein imposanter Trailer veröffentlicht. Das bewegte Bildmaterial präsentierte insgesamt zehn Minuten lang umfangreiche Einblicke in das neueste Werk von Hideo Kojima.

Gezeigt wurden unter anderem einige der neuen Charaktere, darunter auch ein bislang unbekannter Mann namens Neil, dessen Aussehen die Fans unweigerlich an Solid Snake erinnert hat. Ein besonderes Detail: die Uhr an seinem Handgelenk, die nun in einer exklusiven Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und dem Schweizer Uhrenhersteller Hamilton als reales Luxus-Sammlerstück erscheint.

Luxus-Uhr zu Death Stranding 2 ist auf 2.000 Exemplare limitiert

Die 36 x 48 mm große Uhr trägt den Namen „American Classic Boulton Death Stranding 2 Limited Edition“ und wird weltweit auf 2.000 Exemplare begrenzt sein. Gehäuse und Armband sind aus Titan gefertigt und mit einer schwarzen PVD-Beschichtung versehen. Für eine elegante Optik sorgen der orangefarbene Sekundenzeiger und das schwarze Zifferblatt, während insgesamt sieben Saphirgläser angebracht sind.

Was das „Death Stranding 2“-Branding anbelangt, fallen die Hinweise eher dezent aus. So verfügt die von Hideo Kojima und Yoji Shinkawa designte Uhr lediglich auf der Rückseite über das Logo des Spiels, das im getragenen Zustand nicht zu sehen ist. Preislich werden für das exklusive Sammlerstück 1.625,00 Euro fällig, während die Veröffentlichung am 26. Juni 2025 erfolgen wird – pünktlich zum Release des Spiels. Wer Interesse an der Uhr hat, kann sich auf der offiziellen Webseite anmelden und wird benachrichtigt, sobald eine Bestellung möglich ist.

Ebenfalls für Sammler: 250 Euro teure Collector’s Edition des Spiels

Falls die „Death Stranding 2“-Uhr das Budget überschreiten sollte, können Sammler auch mit der aufwändigen Collector’s Edition des Spiels vorliebnehmen, die mit zahlreichen Extras aufwartet. Neben einer schicken Sammlerbox ist unter anderem eine 15 Zoll große Statue des Magellan-Menschen und eine Dollman-Figur enthalten. Preislich schlägt die Sammlerausgabe mit 249,99 Euro zu Buche. Die Vorbestellungen starten – wie für die anderen Editionen – am 17. März 2025.

Am 26. Juni 2025 wird „Death Stranding 2“ schließlich exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Die Handlung setzt nach den Ereignissen des ersten Teils an und Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Sam Porter Brodges, der seine Mission, die Welt zu verbinden, fortsetzen wird. Käufer der digitale Deluxe und Collector’s Edition können bereits frühzeitig ins Abenteuer starten – ein Trend, der für Kritik sorgte.

