Doom The Dark Ages: Mehr Mittelalter? Entwickler über die Möglichkeit weiterer Prequels

Die „Doom“-Reihe gehört mit zu den ältesten Videospielserien: Der erste Teil wurde bereits 1993 veröffentlicht. Nun steht mit „Doom: The Dark Ages“ der nächste Ableger von id Softwares beliebter Shooter-Reihe bevor, der die Spieler jedoch in die Vergangenheit des Doom Slayers führen wird.

So versteht sich „Doom: The Dark Ages“ als eine Art Prequel – vor allem zu den beiden letzten Teilen der Reihe – und wird die Vorgeschichte erzählen, wie der Protagonist zum bekannten Kämpfer gegen die Höllenhorden wurde. Und in Zukunft könnte es womöglich weitere Prequel-Spiele geben. Darüber sprachen die Entwickler von id Software jetzt in einem Interview.

The Dark Ages endet nicht mit dem Doom Slayer in einem Sarg

Im Gespräch mit dem Magazin PC Gamer haben Game Director Hugo Martin und Produzent Marty Stratton verraten, dass es möglich sei, dass zukünftige „Doom“-Spieler auch im Mittelalter angesiedelt sein werden und dementsprechend als weitere Prequel-Spiele anzusehen sind. Am Ende des neuen Spiels wird der Doom Slayer nicht in einen Sarg eingesperrt und auf den Anfang von „Doom“ (2016) warten.

„Noch nicht“, so Martin. „Ich meine, das würde das Ende der Dark Ages, des mittelalterlichen Kapitels der Doom-Saga, bedeuten. Das ist so etwas wie die Chroniken des Slayer. Wenn wir das bis zu diesem Punkt durchziehen würden, würde das bedeuten, dass wir keine weiteren mittelalterlichen Geschichten erzählen könnten.“

Obwohl die Möglichkeit also besteht, wollte sich der Entwickler aber noch nicht auf weitere „Doom“-Spiele mit Mittelalter-Setting festlegen: „Ich kündige keine Projekte an, sondern sage nur, dass es klüger ist, die Möglichkeit offenzuhalten.“

Story-DLC für Doom: The Dark Ages geplant

Bevor es überhaupt zu einem neuen „Doom“-Spiel kommt, arbeiten die Entwickler zunächst einmal an einem Story-DLC für „Doom: The Dark Ages“, der die Vorgeschichte des Slayers im Mittelalter fortführen wird – ähnlich, wie es damals bei der „The Ancient Gods“-Erweiterung für „Doom Eternal“ der Fall war. Dass der kommende Shooter nicht das finale Spiel der Reihe darstellen wird, hatten die Entwickler aber schon im vergangenen Monat bestätigt.

„Doom: The Dark Ages“ wird am 15. Mai 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Neben der Prequel-Geschichte wird auch das Gameplay eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe darstellen und im Vergleich zu den vorherigen Spielen etwas geerdeter daherkommen. Das ist unter anderem auch dem Design des Doom Slayers geschuldet, für das sich die Entwickler unter anderem durch Comicreihe „Batman: The Dark Knight Returns“ inspirieren ließen.

