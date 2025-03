Doom The Dark Ages: Neue Tools zu meistern – Wie die Waffen eine frische Erfahrung garantieren

Doom The Dark Ages:

In einem Interview lieferten uns die Entwickler von id Software neue Details zum kommenden Shooter "Doom: The Dark Ages". Dieses Mal drehte sich alles um die Auswahl der Waffen, mit dem das Team für eine frische Spielerfahrung sorgen möchte.

Mit „Doom: The Dark Ages“ erscheint im Mai der neueste Ableger der legendären Shooter-Reihe für die Konsolen und den PC. Die Geschichte versteht sich als ein Prequel zur Serie und wird unter anderem die Ursprünge des Doom-Slayers näher beleuchten.

Im Interview mit PC Gamer sprachen Game Director Hugo Martin und der ausführende Produzent Marty Stratton über die unterschiedlichen Waffen, mit denen die Spieler in „Doom: The Dark Ages“ den Kampf gegen Dämonen und mächtige Bosse aufnehmen. Während auf der einen Seite Klassiker wie die Shotgun ein Comeback feiern, warten auf der anderen Seite diverse Neuzugänge und Waffen, die id Software von Grund auf überarbeitete.

Das von den Entwicklern verfolgte Ziel: Euch Waffen und Tools zur Seite zu stellen, die von euch neu gemeistert werden müssen.

Überarbeitete Waffen sorgen für eine neue Erfahrung

Laut Martin und Stratton spielt sich im Prinzip nur die Shotgun wie in den letzten „Doom“-Ablegern: „Ich glaube, nur die Schrotflinten sind gleich. Das Plasmagewehr ist so anders. Der Rest ist brandneu. Das war Absicht. Wir wollten wirklich sicherstellen, dass wir euch neue Werkzeuge an die Hand geben, die ihr meistern müsst.“

Das neue Plasmagewehr ist der Accelerator. Diesen beschreiben die Entwickler als eine eine SMG-Plasmapistole mit einer kurzen Reichweite und einer hohen Feuerrate.

„Man benötigt natürlich die Klassiker. Schließlich ist ein Doom“, so Martin zu den enthaltenen Waffen weiter. „Man muss ein Plasma-Gewehr haben. Man muss die Schrotflinten haben. Aber was können wir sonst noch machen? Wir haben jede Waffe von Grund auf neu entwickelt. Natürlich gibt es auch neue Nahkampfwaffen wie die Shield-Saw und die Flail.“

Zu den Waffen, die mit nicht näher genannten Änderungen ein Comeback feiern, gehört beispielsweise der Raketenwerfer. Nicht zurückkehren wird die Schwere Kanone. „Wenn wir den Spielern das am Anfang von Dark Ages wieder in die Hand geben würden, würde es sich wie ein DLC anfühlen, weil sie dieses Tool bereits gemeistert haben“, begründet Martin diesen Schritt.

Eine gesunde Balance im Fokus der Bemühungen

Das Ziel sei es, den Spielern „ein völlig neues Set an Tools zum Entdecken, Lernen und Meistern“ zur Seite zu stellen.

„Das wird sicherstellen, dass wir eine wirklich ausgewogene Erfahrung schaffen können. Und wir müssen nicht sofort den Schwierigkeitsgrad hochschrauben, nur weil wir euch ein Werkzeug geben, das ihr bereits im vorherigen Spiel gemeistert habt“, heißt es zur Auswahl der Waffen weiter.

„Doom: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Abonnenten des Xbox Game Pass beziehungsweise des PC Game Pass können den Shooter Day-One über ihr Abo spielen. In einem Interview hob Stratton kürzlich die Bedeutung der Geschichte hervor.

Wie der Game Director betonte, spielt diese in „The Dark Ages“ eine entscheidende Rolle.

