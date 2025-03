Indiana Jones und der Große Kreis: Alterseinstufung für PS5 entdeckt – folgt der Release bald?

Seit dem 9. Dezember können die Fans auf Xbox Series X|S und dem PC als Archäologe in „Indiana Jones und der Große Kreis“ die Peitsche schwingen. Das Spiel von Machine Games ist ein großer Hit, der sogar von dem Original-Indy Harrison Ford gelobt wurde.

Im Frühjahr soll das Action-Adventure auch auf der PlayStation 5 erscheinen. Ein offizieller Termin steht bislang noch aus. Doch nun sich hat die nordamerikanische Regulierungsbehörde Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, dem Spiel angenommen. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Release nicht mehr allzu weit entfernt ist.

So schätzt die ESRB den Titel ein

Auf der offiziellen Webseite der Behörde ist nun die Einstufung von „Indiana Jones und der Große Kreis“ für die Länder Kanada und USA aufgetaucht. Die ESRB verpasste dem Spiel die Einstufung „T“ für „Teen“. Damit wäre das Spiel laut der Behörde für Spieler ab 13 Jahren geeignet.

In ihrem Abenteuer, in dem sie als titelgebender Indiana Jones um die Welt reisen und Rätsel lösen, könnten die Spieler Stealth-Attacken und Peitschenangriffe ausführen, um Feinde unauffällig auszuschalten, heißt es auf der Webseite. Darüber hinaus kämen gelegentlich Gewehre, Maschinengewehre sowie verschiedene Gegenstände, wie etwa Schaufeln oder Besen, zum Einsatz, um Feinde zu töten.

Die Kämpfe würden von Aufprallgeräuschen, realistischen Schüssen und kleinen Blutspritzern begleitet. In einer Szene würde ein abgetrennter Arm auf dem Boden gezeigt. Eine andere Sequenz zeigt eine Leiche, die auf einer Stachelfalle aufgespießt ist, mit kleinen Blutflecken.

In den Dialogen im Spiel würde kurz über Morphium gesprochen, weshalb die Einstufung eine Warnung vor Drogen im Spiel erhält. Darüber hinaus sollen in „Indiana Jones und der Große Kreis“ die Wörter „Ass“, „Bastard“ und „Piss“ zu hören sein.

Gerüchte zum Release gibt es schon lange

Offiziell wurde im letzten August durch einen Trailer zur Gamescom bestätigt, dass „Indiana Jones und der Große Kreis“ im Frühjahr 2025 für PlayStation 5 erscheinen soll. Daraufhin kursierten einige Gerüchte darüber, dass der Titel bereits im April für Sonys Konsole veröffentlicht werden könnte.

Dies wurde kürzlich noch einmal von Tom Warren von The Verge aufgegriffen. In seinem Newsletter gab Warren ebenfalls an, dass das Spiel von Machine Games und Bethesda bereits im nächsten Monat für die PS5-Spieler bereitstehen soll. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür jedoch bislang nicht.

Quelle: ESRB, IGN

