Indiana Jones und der Große Kreis: Release-Termin der PS5-Version steht fest – Leak

Der Release-Termin von „Indiana Jones und der Große Kreis“ für die PS5 steht fest. Noch vor der offiziellen Enthüllung hat ein bekannter Leaker das genaue Datum für die Veröffentlichung in Erfahrung bringen können. Außerdem wurden auch eine umfangreiche Premium-Edition enthüllt.

„Indiana Jones und der Große Kreis“ wird im nächsten Monat für die PS5 erscheinen. Nachdem die Veröffentlichung bislang nur auf das Frühjahr datiert wurde, steht der Release-Termin des Action-Abenteuers mit dem bekannten Archäologen in der Hauptrolle jetzt fest. Bekannt gegeben wurde das Datum von einem bekannten Insider – noch vor der offiziellen Verkündung.

Außerdem wurden auch die verschiedenen Editionen des Spiels vorgestellt, zwischen denen sich potenzielle Käufer entscheiden können. Demnach werden „mindestens zwei physische Editionen“ erhältlich sein. Auch zu den Inhalten konnte der Leaker bereits Angaben machen.

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint im April für PS5

Das wichtigste gleich vorweg: Die PS5-Version von „Indiana Jones und der Große Kreis“ wird am 17. April 2025 erscheinen. Das hat der Branchenkenner Billbil-kun (via Insider Gaming), der für seine zuverlässigen Vorhersagen bekannt ist, jetzt verlauten lassen. Auch weitere Quellen, darunter ein französischer Content-Creator sowie das Magazin PlayStation Inside konnten das Datum aus denselben Quellen bestätigen.

Neben einer physischen Standardfassung für 79,99 Euro wird auch eine Premium Edition erhältlich sein, für die 109,99 Euro fällig werden. Dafür erhalten Käufer ein digitales Artbook, ein In-Game-Outfit für Indy und Zugriff auf die kommende Erweiterung „The Order of the Giants“. Darüber hinaus ermöglicht die Sammlerausgabe bereits zwei Tage früher – ab dem 15. April – mit dem Abenteuer zu beginnen. Vorbestellungen sollen ab dem 25. März möglich sein.

Indy konnte bereits auf der Xbox überzeugen

„Indiana Jones und der Große Kreis“ wurde ursprünglich am 9. Dezember 2024 für die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Das von Machine Games („Wolfenstein: The Old Blood“) entwickelte Action-Abenteuer konnte ausgezeichnete Test-Wertungen einfahren und vor allem die Darstellung von Troy Baker als Indy wusste zu überzeugen – selbst Originaldarsteller Harrison Ford lobte die Performance.

Da der Release-Termin bislang noch nicht offiziell von Microsoft, Sony oder Bethesda bestätigt wurde, sollten die Angaben noch mit einer kleinen Portion Skepsis betrachtet werden. Allerdings gilt Billbil-kun als äußerst gut informiert, sodass die Angaben mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wahrheit entsprechen. Zudem folgte erst kürzlich eine Alterseinstufung von „Indiana Jones und der Große Kreis“ für die PS5, die den zeitnahen Release weiter untermauert.

