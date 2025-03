Iron Man: Nach der langen Infoflaute – Gibt es in Kürze endlich etwas Neues zu sehen?

Zum Leidwesen der wartenden Spieler wurde es in den letzten Monaten recht still um das neue "Iron Man"-Abenteuer, das sich bei EA Motive in Entwicklung befindet. Doch wann dürfen wir mit neuen Infos rechnen? Die Beschreibung des "Advanced Graphics Summit" auf der GDC 2025 könnte uns eine Antwort liefern.