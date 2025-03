PS5:  Kingdom Come Deliverance 2 oder Monster Hunter Wilds an der Spitze? PSN-Charts im Februar 2025

Die aktuellen PlayStation-Store-Charts zeigen, welche Titel im Februar 2025 besonders gefragt waren. Während einige etablierte Dauerbrenner wiederholt auftauchen, dominierten in der PS5-Rangliste zwei Neuveröffentlichungen.

Sony hat eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im PlayStation-Store veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf Downloads in Europa und umfassen die Kategorien PS5, PS4, PlayStation VR2 sowie Free-to-Play-Titel.

PS5: Mittelalter-Rollenspiel dominiert die Charts

Nach dem Erfolg des Vorgängers sicherte sich “Kingdom Come: Deliverance 2” im Februar 2025 den ersten Platz unter den PS5-Downloads. Das mittelalterliche Rollenspiel stößt damit einige etablierte Titel von der Spitze. “Monster Hunter Wilds”, ebenfalls eine Februar-Neuveröffentlichung, folgt auf Rang zwei, während sich “EA Sports FC 25” auf dem dritten Platz behauptete.

Mit “GTA 5″ bleibt ein Quasi-Klassiker in der Liste vertreten und belegt Platz vier. Hier wird erst „GTA 6“ für einen Sparta-Kick aus den Charts sorgen. Auch “Minecraft” findet sich unter den zehn meistgeladenen PS5-Spielen und landete auf Platz fünf. Weitere Titel in den Top 10 sind unter anderem “Call of Duty: Black Ops 6” und “NBA 2K25”.

PS5-Charts in der Übersicht:

Kingdom Come: Deliverance 2 Monster Hunter Wilds EA Sports FC 25 Grand Theft Auto 5 Minecraft Call of Duty: Black Ops 6 NBA 2K25 It Takes Two F1 24 Hogwarts Legacy Phasmophobia Tomb Raider 4-6 Remastered Cyberpunk 2077 Sid Meier’s Civilization 7 Arma Reforger Sea of Thieves The Crew Motorfest Poppy Playtime: Chapter 2 Star Wars Jedi: Survivor Poppy Playtime: Chapter 1

PS4: Klassiker und Koop-Erlebnisse weiterhin gefragt

Bei den PS4-Downloads dominiert “Kingdom Come: Deliverance” die Charts. Der Rollenspiel-Hit, der offenbar vom Launch des Sequels profitierte, setzte sich vor bekannte Titel wie “Battlefield 5” und “Red Dead Redemption 2”, die auf den Plätzen zwei und drei folgen.

Dauerbrenner wie “Grand Theft Auto 5” und “Minecraft” sicherten sich weiterhin Plätze in den Top 10. Auch Koop-Erlebnisse sind bei den PS4-Spielern populär: “It Takes Two” und “A Way Out” gehören zu den am häufigsten heruntergeladenen Games im Februar 2025.

PS4-Charts in der Übersicht:

Kingdom Come: Deliverance Battlefield 5 Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 25 Battlefield 1 Grand Theft Auto 5 The Forest Batman: Arkham Knight Gang Beasts Minecraft Battlefield 4 Need for Speed Heat A Way Out Mortal Kombat X Rayman Legends Unravel Two It Takes Two Hogwarts Legacy F1 24 Need for Speed Payback

PS VR2: Horror an der Spitze

Die VR-Charts werden im Februar von “Metro Awakening” angeführt. “Beat Saber”, ein bewährter Favorit im VR-Bereich, folgt auf Platz zwei. Auch das Multiplayer-Spiel “Among Us VR” bleibt in den oberen Rängen vertreten.

PS VR2-Charts in der Übersicht:

Metro Awakening Beat Saber Among Us VR Arizona Sunshine 2 Horizon Call of the Mountain Pavlov Alien: Rogue Incursion Jurassic World Aftermath Collection Kayak VR: Mirage Swordsman VR

Free-to-Play: Bewährte Titel bleiben dominant

Bei den Free-to-Play-Spielen verweilt “Fortnite” wie schon so oft an der Spitze. Der Battle-Royale-Titel konnte sich erneut als das meistgeladene kostenlose Spiel durchsetzen. Dicht dahinter folgen “Roblox” und “Marvel Rivals”, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen.

Free-to-Play-Charts in der Übersicht:

Fortnite Roblox Marvel Rivals Rocket League Call of Duty: Warzone eFootball Asphalt Legends Unite The Sims 4 Fall Guys Stumble Guys

Welche Spiele in den kommenden Monaten in den Download-Charts des PlayStation-Store auftauchen werden, verrät die heutige Übersicht über die erfolgreichsten Vorbestellungen.

