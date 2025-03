PSN-Vorbesteller-Charts: Hoffnung für Ubisoft? Xbox-Blockbuster auf PS5 geschlagen

In nächster Zeit erscheinen mehrere neue Spiele für PS4 und PS5, von denen die meisten im PlayStation-Store zur Vorbestellung bereitstehen. Welche Games vor dem Launch auf ein besonderes Interesse stoßen, verraten die Preorder-Charts, die auf den Daten des PlayStation-Networks aufbauen.

Assassin’s Creed Shadows führt die Liste an

Die Digital-Deluxe-Edition von „Assassin’s Creed Shadows“ belegt aktuell den Spitzenplatz der Vorbesteller-Charts. Sie schlägt mit 99,99 Euro zu Buche und enthält neben dem Standardspiel das Dual-Paket „Sekiryuu“ (mit Ausrüstungs- und Waffensets für Naoe und Yasuke), das Versteckpaket Sekiryuu (mit vier einzigartigen Verschönerungen) und 5 Kenntnispunkte.

Auch die Standardversion des Spiels erfreut sich großer Beliebtheit und landet direkt dahinter. In beiden Fällen bekommen Vorbesteller als Bonus die Quest „Ein Hundeleben“ und die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“, die irgendwann 2025 erscheint. Details dazu liefert der folgende Artikel:

Neben „Assassin’s Creed Shadows“ bleibt auch „Forza Horizon 5“ in verschiedenen Editionen stark gefragt. Die Premium-Edition mit Early Access rangiert weit oben in der Liste, ebenso wie die Standard-Variante des Rennspiels. Platz 11 ging an die Deluxe-Edition des Xbox-Titels. Eine Disk-Version wird es übrigens nicht geben.

Neben diesen äußerst bekannten Spieleserien schafften es auch einige neue oder weniger bekannte Namen in die Rangliste. So finden sich „The First Berserker: Khazan“ und „Clair Obscur: Expedition 33“ in unterschiedlichen Editionen unter den meistverkauften Vorbestellungen.

Die Reihe, auf die „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ aufbaut, dürfte wiederum weitgehend bekannt sein. Die Neuauflagen sind kurz nach der Ankündigung in den digitalen Deluxe- und Cross-Gen-Editions gefragt.

Die vollständige Rangliste der meistvorbestellten Spiele im PlayStation-Store:

Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows (79,99 Euro) Forza Horizon 5 Premium Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) WWE 2K25 Standard Edition (74,99 Euro) Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) The First Berserker: Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Cross-Gen Edition (49,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls Ultimate Edition (109,99 Euro) Atomfall Deluxe Edition (79,99 Euro) Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land Ultimative Edition (119,99 Euro) MLB The Show 25 Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition (59,99 Euro) Clair Obscur: Expedition 33 (49,99 Euro) Killing Floor 3 (39,99 Euro) RoadCraft – Rebuild Edition (49,99 Euro) The First Berserker: Khazan Standard Edition (59,99 Euro)

Die Vorbestellungen zeigen, dass sowohl etablierte Spielereihen als auch neue Marken auf ein gewisses Interesse stoßen – vor allem in kostspieligen Editionen. Welche Titel nach dem Release in den Verkaufscharts dominieren werden, bleibt abzuwarten.

