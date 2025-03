Split Fiction: Beeindruckender Verkaufsmeilenstein nach nur 48 Stunden erreicht

Mit „Split Fiction“ scheint Entwickler Hazelight an seine bisherigen Erfolge „It Takes Two“ und „A Way Out“ nicht nur anzuknüpfen, sondern sie sogar zu übertrumpfen. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, konnte der neue Koop-Hit bereits nach 48 Stunden einen beeindruckenden Verkaufsmeilenstein erreichen.

In der letzten Woche veröffentlichte die Entwickler der Hazelight Studios mit „Split Fiction“ ihr neuestes Werk und offenbar ist es den Koop-Spezialisten rund um den kreativen Kopf Josef Fares gelungen, einen weiteren Hit abzuliefern.

Nachdem bereits die Test-Wertungen überzeugen konnten, man das bislang bestbewertete Spiel des Jahres ablieferte und damit sogar einen 13-jährigen Negativtrend für Publisher EA beendete, wurden jetzt die ersten Verkaufszahlen von „Split Fiction“ bekannt gegeben. Und die können sich wirklich sehen lassen.

1 Million verkaufte Exemplare in nur 48 Stunden

Wie die Verantwortlichen über den Kurznachrichtendienst Bluesky mitgeteilt haben, konnte „Split Fiction“ nach gerade einmal 48 Stunden einen ersten beeindruckenden Verkaufsmeilenstein erreichen. Demnach wurden bereits 1 Million Exemplare des Action-Abenteuers verkauft. „Die Liebe, die ihr alle für unser Spiel zeigt, ist überwältigend! Alle hier bei Hazelight sind überglücklich und wir können nicht aufhören, uns über eure tollen Reaktionen zu freuen!“, heißt es im Beitrag der Entwickler.

Dass Hazelight mit „Split Fiction“ nach „It Takes Two“ und „A Way Out“ den nächsten Verkaufsschlager abgeliefert hat, deuteten auch die ersten Spielerzahlen auf Steam an, die im Vergleich zum letzten Spiel mehr als doppelt so hoch ausgefallen sind. Wenn man bedenkt, dass jeder Käufer von „Split Fiction“ den Titel via Freunde-Pass mit einem weiteren Spieler kostenlos teilen kann, könnte sich die Gesamtzahl der Spieler bereits in Richtung 4 Millionen bewegen.

Split Fiction sorgte auch für Verkaufsschub von Hazelights bisherigen Spielen

Der Hype rund um „Split Fiction“ befeuerte zuletzt auch die Verkäufe von Hazelights bisherigen Spielen und so sind die Zahlen von „It Takes Two“, das 2021 auch zum Spiel des Jahres gewählt wurde, und von „A Way Out“ deutlich angestiegen. Im Vorfeld der Veröffentlichung von „Split Fiction“ nutzte wohl zahlreiche Spieler die Gelegenheit, die beiden Koop-Hits nachzuholen.

„Split Fiction“ ist seit dem 6. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die beiden Schriftstellerinnen Mio und Zoe, deren Geschichten zum Leben erweckt werden. Fortan erleben die beiden abwechslungsreiche Abenteuer in ihren eigenen Kreationen. Wie viel Spaß „Split Fiction“ macht, könnt ihr auch in unserem Test-Bericht nachlesen.

