The Last of Us Staffel 2: „Schwer, die Dinge im Internet nicht zu sehen“ – Abby-Darstellerin über ihre kontroverse Rolle

The Last of Us Staffel 2:

In der zweiten Staffel von „The Last of Us“ wird mit Abby eine der polarisierendsten Figuren aus dem Videospiel ihren Auftritt haben. Das ist auch der Darstellerin Kaitlyn Dever bewusst. Nun äußerte sie sich dazu, wie sie mit den Kontroversen umgeht und sich auf ihre Rolle vorbereitet.

Im nächsten Monat wird mit der zweiten Staffel von „The Last of Us“ eine der erfolgreichsten Videospiel-Adapationen fortgesetzt. So konnten die ersten Episoden der TV-Serie Millionen Zuschauer begeistern, überwiegend positive Kritiken verzeichnen und wurde mit insgesamt acht Emmy Awards ausgezeichnet.

Die Erwartungen an die kommenden Folgen, in denen die Ereignisse aus dem zweiten Videospiel in den Fokus rücken werden, sind dementsprechend hoch. Zudem wird in der neuen Staffel auch Abigail „Abby“ Anderson, eine der kontroversesten Charaktere des Videospiels, ihr Debüt feiern. Das ihre Figur äußerst umstritten ist, geht auch an Darstellerin Kaitlyn Dever nicht spurlos vorbei.

„Ich möchte diesem Charakter gerecht werden“

Im Rahmen der SXSW 2025 in Austin, Texas sprach Dever jetzt in einem Interview mit ScreenRant über ihre polarisierende Rolle. Nachdem auch schon Laura Bailey, die Abby im Videospiel verkörperte, den Hass und sogar Drohungen der Fans zu spüren bekam, weiß auch die junge Schauspielerin, dass ihr womöglich eine heftige Gegenreaktion bevorstehen könnte. Dennoch versuchte sie, mit der richtigen Einstellung an ihren Job heranzugehen.

Auf die Frage, ob sie den Erwartungen der Fans gerecht werden wolle oder einfach ihr „eigenes Ding“ mache, antwortete Dever: „Nun, es ist schwer, diese Dinge im Internet nicht zu sehen. Es ist schwer, mich davon abzuhalten, ab und zu darauf zu schauen, besonders jetzt, wo ich das angehe, ganz sicher. Und ich möchte diesem Charakter gerecht werden und die Fans stolz machen, indem ich sie auf diese Weise zum Leben erwecke.“

Sie führte weiter aus: „Aber mein Hauptfokus lag auf der Zusammenarbeit mit Neil und Craig, und darauf, sicherzustellen, dass ich wirklich zum Kern dessen vordringe, wer sie ist, was sie antreibt, und ihrem emotionalen Zustand; ihrer Wut und ihrer Frustration und ihrer Trauer und all dem. Ich wollte sicherstellen, dass es das war, worauf ich meine meiste Energie konzentriere.“

Erneute Abweichung von der Videospiel-Vorlage

Wie Abby in der „The Last of Us“-Serie letztendlich auftreten wird, werden die Zuschauer im April sehen. Möglicherweise könnte die Geschichte von der Videospiel-Vorlage auch etwas abweichen, wie Showrunner Craig Mazin bereits andeutete. Seiner Aussage nach würden die Fans nur denken, dass sie die Handlung bereits kennen würde. Ein erster Unterschied liegt auch schon in Abbys Erscheinungsbild.

So wird Abby in der Serie nicht so muskulös wie im Spiel sein. Doch den Machern zufolge sei das auch überhaupt nicht notwendig, schließlich würde es „mehr um das Drama“ gehen und „nicht so viele gewalttätige Momente“ geben. Am wichtigsten sei es gewesen, eine Verbindung zur Darstellerin von Abby aufbauen zu können und Dever habe „den Geist des Spiels in sich“.

Überzeugen können sich die Fans von Devers Performance als Abby ab dem 13. April 2025. Dann wird die zweite Staffel von „The Last of Us“ hierzulande auf WOW und Sky ihre Premiere feiern. Erst kürzlich wurde ein finaler Trailer veröffentlicht, der einen umfangreichen Vorgeschmack auf die neuen Folgen liefert.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren