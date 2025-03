Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft räumt Fehler ein und korrigiert PS5 Pro-Spezifikationen

Nach gleich zwei Verschiebungen wird der Stealth-Action-Titel „Assassin’s Creed Shadows“ Ende der kommenden Woche endlich für die Konsolen und den PC erscheinen.

Im offiziellen Subreddit räumte Ubisoft kurz vor dem Release ein, dass die zuletzt veröffentlichten Spezifikationen für die Konsolen nicht ganz korrekt waren. Stattdessen enthielten diese im Bereich der Raytracing-Informationen für die PS5 Pro kleinere Fehler, die der Publisher in einer aktualisierten Grafik korrigierte.

Die Korrekturen für das Raytracing von „Assassin’s Creed: Shadows“ auf der PS5 Pro sehen wie folgt aus:

Die Performance- und Ausgewogen-Modi bieten Raytraced Global Illumination (Standard).

Der Fidelity-Modus bietet Raytraced Global Illumination und Reflexionen (Erweitert).

Was wird auf den Konsolen technisch geboten?

Des Weiteren geht aus der Grafik hervor, welche Werte die Entwickler in den unterschiedlichen Modi anpeilen. Der Performance-Modus auf der PS5 und der Xbox Series X nutzt eine hochskalierte 4K-Auflösung, um „Assassin’s Creed: Shadows“ in 60 Bildern die Sekunde darzustellen. Im Bereich des Raytracings müssen die Spieler im Performance-Modus mit Einschränkungen leben, da das Feature lediglich im Versteck des Spielers zum Einsatz kommt.

Kommen wir zum Ausgewogen-Modus, der ebenfalls auf eine hochskalierte 4K-Auflösung setzt. Gleichzeitig kommt hier das Standard-Raytracing zum Einsatz, was wiederum dazu führt, dass der Ausgewogen-Modus das Abenteuer von Yasuke und Naoe in 40 Bildern die Sekunde darstellt.

Den Schlusspunkt setzt der Fidelity-Modus mit einer 4K-Auflösung via Upscaling, dem Standard-Raytracing und mehr grafischen Details. Die Bildwiederholungsrate im Fidelity-Modus liegt bei 30FPS.

Spieler auf der PS5 Pro dürfen ebenfalls aus den drei Modi Performance, Ausgewogen und Fidelity wählen. Während die Auflösungen, in denen „Assassin’s Creed: Shadows“ ausgegeben wird, und die angepeilten Framerates die gleichen bleiben, bietet der Performance-Modus auf der PS5 Pro das Standard-Raytracing.

Entscheidet ihr euch auf Sonys High-End-Konsole für den Fidelity-Modus, kommt ihr in den Genuss des erweiterten Raytracings. Doch was bedeutet das Ganze in der Praxis? Die folgende Übersicht verrät euch, was es mit den einzelnen Raytracing-Modi auf sich hat.

Selektiv : Raytracing wird zur Berechnung der globalen Beleuchtung für diffuses Licht im Versteck des Spielers verwendet.

: Raytracing wird zur Berechnung der globalen Beleuchtung für diffuses Licht im Versteck des Spielers verwendet. Standard : Raytracing wird zur Berechnung der globalen Beleuchtung für diffuse Beleuchtung in der gesamten Spielwelt verwendet.

: Raytracing wird zur Berechnung der globalen Beleuchtung für diffuse Beleuchtung in der gesamten Spielwelt verwendet. Erweitert: Raytracing wird zur Berechnung der globalen Beleuchtung für diffuses Licht und reflektierende Oberflächen in der gesamten Spielwelt verwendet.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 20. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie Ubisoft kürzlich bekannt gab, startet der Preload für Vorbesteller der digitalen Fassung auf den PS5-Konsolen am 18. März 2025 und somit zwei Tage vor dem Release.

Was der Stealth-Action-Titel spielerisch zu bieten hat, verrät euch ein kürzlich veröffentlichtes und kommentiertes Gameplay-Video, das es auf eine Laufzeit von knapp 20 Minuten bringt.

