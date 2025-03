Blades of Fire: Story im Fokus – Neues Spiel der Lords-of-Shadow-Macher bietet eine besondere Erzählweise

„Blades of Fire“, das neue Spiel von MercurySteam, den Machern von „Castlevania: Lords of Shadow“, legt großen Wert auf eine gute Geschichte. Die Entwickler setzen aber nicht nur auf klassische Erzählmittel, sondern wollen den Spielern ermöglichen, durch ihre Neugier die Handlung noch weiter zu vertiefen.

Ende Februar wurde „Blades of Fire“ wie aus dem Nichts angekündigt. Dabei handelt es sich um ein brandneues Action-Adventure, dass sich beim spanischen Studio MercurySteam in der Entwicklung befindet, die sich in der Vergangenheit vor allem durch „Castlevania: Lords of Shadow“ einen Namen machen konnten und zuletzt auch für Nintendo an „Metroid Dead“ arbeiteten.

MIt „Blades of Fire“ liefern sie jetzt eine neue IP ab, die vor allem durch das Kampfsystem und die einzigartige Waffenherstellung überzeugen soll. Aber auch die Geschichte soll eine wichtige Rolle spielen, wie die Entwickler jetzt verraten haben. Dabei möchte man nicht nur auf klassische Erzählmittel wie beispielsweise Zwischensequenzen setzen, sondern auch „eine Art organische Erzählung“ bieten, die von der Neugier der Spieler getragen wird.

Spieler können sich proaktiv an der Erzählung der Story beteiligen

Im Gespräch mit Gamereactor (via Gamingbolt) verriet Game Director Enric Alvarez, dass „Blades of Fire“ „stark narrativ geprägt“ sein und den Fokus auf die Story legen wird. Dennoch sollen die Spieler die Freiheit haben, selbst zu bestimmen, wie intensiv sie sich auf die Handlung einlassen möchten. „Aufgrund der Freiheit, die das Spiel einem bietet, sieht es vielleicht nicht so aus, aber es ist ein stark narrativ getriebenes Spiel, und die Charaktere sind das Wichtigste“, sagte Alvarez.

„Denn ohne gute Charaktere gibt es keine gute Geschichte. Als wir die Geschichte geschrieben haben, wollten wir also eine gewisse offene Erzählung durch Zwischensequenzen, andere Charaktere usw. haben, aber wir wollten auch eine Art organische Erzählung haben, je nachdem, wie proaktiv man ist.“

Demnach soll die Neugier der Spieler dazu dienen, die Handlung von „Blades of Fire“ noch weiter zu vertiefen. Als Beispiel nannte Alvarez die Konversationen mit den NPCs im Spiel. „Bei Blades of Fire wird die Geschichte nicht einfach serviert. Man muss sich aktiv auf die Suche begeben“, so Alvarez. „Man muss den Wunsch haben, mehr zu erfahren. Im Spiel trifft man auf außergewöhnliche Charaktere, die neue Einblicke in die Handlung und zahlreiche Überraschungen liefern.“

Aktive Neugier und Teilnahmen sollen die Geschichte vertiefen

Ein besonders wichtiger Charakter wird Adso sein, ein junger Gelehrter, der Protagonist Aran de Lira während seines Abenteuers begleiten wird und somit jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Dazu erklärte Alvarez: „Wir haben zwei Gesprächsoptionen mit Adso eingebaut. Zum einen kann man ihn nach dem aktuellen Stand der Mission fragen. Er wird jedoch nur ungenaue Informationen geben, da er nicht alles weiß. Der Spieler erfährt also nur das, was Adso bekannt ist.“

„Die zweite Option ermöglicht es, spezifische Themen anzusprechen. Man kann Adso jederzeit nach Details zu den Schmieden, den Hämmern, den Meisterschmieden, der Burg oder neu entdeckten Charakteren fragen. Diese Interaktionen erfordern aktive Neugier und Teilnahme. Auf diese Weise wird ein Großteil der Geschichte vermittelt. Ich denke, diese beiden Ebenen ergeben zusammen eine stimmige und fesselnde Erzählung.“

In der Rolle von Aran de Lira gilt es in „Blades of Fire“ die böse Königin Nerea zu stürzen, die die Welt mit dunkler Magie bedroht und alle Waffen in Stein verwandelt. Ausgerüstet mit einem heiligen Hammer ist Aran der letzte Held, der mit Stahl umgehen und sich seine eigenen Waffen schmieden kann, um den Kampf gegen die finstere Armee der Königin aufzunehmen.

„Blades of Fire“ soll bereits am 22. Mai 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Vorstellungen sind ab sofort möglich und können unter anderem im PS Store getätigt werden. Bis zum Release erhalten PS-Plus-Mitglieder noch einen Rabatt.

