BlizzCon: Blizzard kündigt das Comeback der Messe an – Wenn auch mit einem Haken

Auch die BlizzCon gehörte zu den Veranstaltungen, auf die die COVID-19-Pandemie spürbaren Einfluss nahm. So fand die letzte reguläre BlizzCon im Jahr 2019 statt, ehe Blizzard Entertainment aufgrund der Coronakrise dazu gezwungen war, auf eine Ersatzverstaltung im Online-Format zu setzen.

Zwar kehrte die BlizzCon im Jahr 2023 in einer physischen Form zurück, kam aufgrund des abgespeckten Rahmenprogramms allerdings nur bedingt gut an. Eine Entwicklung, die ihren Anteil an der Absage für das Jahr 2024 gehabt haben dürfte. Heute überraschte Blizzard Entertainment die Fans mit der Ankündigung, dass die BlizzCon in ihrem alten Format ein Comeback feiert.

Der einzige Haken an der Sache: Die Ankündigung betrifft das Jahr 2026. In diesem Jahr setzt die BlizzCon also ein weiteres Mal aus.

Wann kehrt die Kultmesse zurück?

Wie Blizzard Entertainment bekannt gab, findet die BlizzCon 2026 am 12. und 13. September 2026 im Convention Center in Anaheim statt. Nach der enttäuschenden Ausgabe im Jahr 2023 soll die BlizzCon im nächsten Jahr wieder mit dem vollen Programm aufwarten. Los geht es mit der traditionellen Eröffnungszeremonie.

Zudem dürfen sich die Spieler und Fans auf Ankündigungen, Updates zu angekündigten beziehungsweise laufenden Projekten und diverse Überraschungen freuen.

„Die BlizzCon ist eine unserer liebsten Traditionen und bringt uns aufgrund unserer gemeinsamen Leidenschaft für Blizzards Universen zusammen. Im Kern geht es bei der BlizzCon aber schon immer um so viel mehr“, heißt es in der Ankündigung weiter.

„Es geht um euch, die Communities, zu denen ihr gehört, und sie gibt uns die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.“

Das sind die Pläne für 2026

Zu den verfolgten Plänen für das Jahr 2026 führen die Verantwortlichen aus: „Wir haben seit unserem ersten Event im Jahr 2005 einen weiten Weg zurückgelegt. In den fast 20 Jahren seit ihrer Entstehung hat uns die BlizzCon dazu inspiriert, innovativ zu sein, kreative Grenzen zu überschreiten und einmalige Momente zu schaffen. Es ist uns wichtig, ein Event auf die Beine zu stellen, das unserer Community würdig ist.“

„Für 2026 möchten wir neben den bewährten Highlights der BlizzCon – wie der Eröffnungszeremonie, detaillierten Panels, dem Dunkelmond-Jahrmarkt, freundschaftlichen Wettkämpfen, spielbaren Demos und mehr – diese legendäre Feier auf ein neues Niveau heben und ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer schaffen.“

Spieler und Fans, die bezüglich der BlizzCon 2026 auf dem Laufenden bleiben möchten, empfiehlt Blizzard Entertainment eine Anmeldung auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu BlizzCon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren