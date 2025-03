Chrono Trigger: 30. Jubiläum – Mehrere neue Projekte zum JRPG-Meisterwerk bestätigt

Mit „Chrono Trigger“ erschien am 11. März 1995 nicht weniger als eines der besten JRPGs überhaupt. Heute feiert der Titel sein 30. Jubiläum und diese Gelegenheit nutzt Square Enix, um sich mit einigen Worten an die Fans des Spiels zu wenden. Das japanische Videospielunternehmen bedankt sich jedoch nicht nur bei allen Fans des Games, sondern stellt darüber hinaus „eine Reihe von Projekten“ zum JRPG-Meisterwerk „für das nächste Jahr“ in Aussicht.

Genauer heißt es in der kurzen Mitteilung, die auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, dass sich Fans auf Projekte freuen dürfen, „die über die Welt des Spiels hinausgehen.“ Weitere Details, die zu einem späteren Zeitpunkt auf den offiziellen Kanälen geteilt werden sollen, nannten die Macher nicht. Sicher ist jedoch, dass Fans vom 14. März um 3 Uhr bis zum 15. März um 12 Uhr deutscher Zeit auf YouTube einen Livestream zur Musik des Games verfolgen können.

Neue Projekte gehen über das Chrono-Trigger-Game hinaus

Wie gerade erwähnt, sind offizielle Informationen zu den kommenden „Chrono Trigger“-Auskopplungen noch rar gesät. Dennoch möchten wir an dieser Stelle kurz spekulieren, welche Projekte in Frage kommen könnten. Ein naheliegendes Projekt dürfte eine Anime-Adaption des JRPG-Klassikers sein, etwa als Kinofilm oder in Form einer TV-Serie. Square Enix könnte sich hier eventuell von „Sand Land“ oder auch „Suikoden 2“ inspirieren lassen.

Darüber hinaus wären ebenfalls eine Konzerttour zum Spiel sowie eine Umsetzung in Form eines Theaterstücks denkbar. Zudem könnten auch eine Manga-Adaption oder eine Neuauflage des Videospielklassikers möglich sein. Sobald uns offizielle Informationen rund um die kommenden „Chrono Trigger“-Projekte erreichen, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.

Apropos Zeit: Diese spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte des JRPG-Meisterwerks. Während der Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen des Königreichs Gardia treffen sich erstmals unser Held Chrono und das Mädchen Marle. Wenig später statten beide Chronos Freundin Lucca einen Besuch ab, die einen Teleporter erfunden hat. Dieser erzeugt einen Dimensionsriss, in den Marle hineingezogen wird. Chrono muss die Grenzen der Zeit überwinden, um sie zu retten!

Das JRPG entstand im Studio K. K. Square. Für das Charakterdesign war „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama verantwortlich. Yasunori Mitsuda („Xenogears“) und Nobuo Uematsu („Final Fantasy VII“) komponierten den Soundtrack.

„Chrono Trigger“ erschien ursprünglich exklusiv für das Super Nintendo Entertainment System (SNES). Im Laufe der Jahre folgten weitere Umsetzungen des JRPG-Klassikers für die PlayStation, den Nintendo DS, iOS- und Android-Geräte sowie den PC (via Steam).

Auf welche „Chrono Trigger“-Projekte hofft ihr zum 30. Jubiläum des JRPG-Meisterwerks?

