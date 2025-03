Control: Neues Update macht vormals exklusive Hideo-Kojima-Mission für alle Spieler verfügbar

Der legendäre Entwickler Hideo Kojima, vor allem bekannt als Schöpfer der „Metal Gear“-Reihe, ist derzeit wieder in aller Munde. Nicht zuletzt dank seines neuesten Werks „Death Stranding 2“. Kürzlich wurde ein beeindruckender Trailer zum kommenden PS5-Spiel veröffentlicht, der auch den mit Spannung erwarteten Release-Termin enthüllt hat.

Doch Kojima hatte auch einen überraschenden Auftritt in „Control“ von Entwickler Remedy, was vielen Spieler vermutlich entgangen sein dürfte. Der Grund: Die entsprechende Mission war bislang der digitalen Deluxe-Version des Spiels für die PS4 vorbehalten. Doch jetzt wurde ein neues Update veröffentlicht, dass die Mission und weitere Inhalte für alle Spieler zugänglich macht.

Kojima führt durch eine surreale Imaginationserfahrung

Wie aus dem Nichts hat Remedy das neue Update mit der Versionsnummer 1.30 für die Ultimate Edition von „Control“ ausgerollt. Bislang steht die Aktualisierung zwar lediglich für die PC-Version zum Download bereit, soll jedoch in „naher Zukunft“ auch für die PS5- und Xbox-Series-X/S-Fassung erscheinen. Neben einigen Fehlerbehebungen ermöglicht der Patch Zugang zur bereits erwähnten Mission und einigen Outfits.

Die Outfits waren bislang exklusiv für Vorbesteller verfügbar, können jetzt aber über den Kontrollpunkt im Bereich Central Executive Sector ausgerüstet werden. Es handelt sich um den „Astral Dive Suit“, die „Tactical Response Gear“ und „Urban Response Gear“. Und auch der „extradimensionale Anzug“, der zuvor nur durch das Abschließen von „SHÜM“ im „AWE“-DLC freigeschaltet wurde, kann jetzt von allen Spielern angelegt werden.

Highlight ist jedoch die Mission „Dr. Yoshimi Tokuis geführte Imaginationserfahrung“, in der die Stimme von Kojima zu hören ist. Um die vormals exklusive Mission starten zu können, müssen Spieler im Extrasensory Lab des Forschungssektors das Sammlerstück „Dr. Tokui Tapes“ einsammeln. Im Anschluss taucht Protagonistin Jesse in eine surreale und rätselhafte Erzählung ein, die von Hideo Kojima und seinem Team kreiert wurde und auch deutliche Verbindung zu „Death Stranding“ enthält.

Weitere Geschichten aus dem Control-Universum

Im November 2022 kündigte Entwickler Remedy an, mit „Control 2“ an einer Fortsetzung zu arbeiten. Um für spielerisch frischen Wind zu sorgen, soll der zweite Teil einige Rollenspiel-Elemente enthalten, sodass es sich um ein Action-RPG und nicht mehr um ein reines Action-Adventure handeln wird. Aktuell befindet sich das Projekt, das intern unter dem Codenamen „Heron“ geführt wird, aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Wer nicht mehr ganz so lange auf weitere Abenteuer im Universum von „Control“ warten möchte, sollte „FBC: Firebreak“ im Auge behalte. Dabei handelt es sich um das erste Multiplayer-Projekt der finnischen Entwickler, doch die Spieler können trotzdem mit der bekannten Erzählweise von Remedy rechnen. So wollen die Macher ihre Geschichten auf eine Art und Weise erzählen, wie es nur in einem Mehrspieler-Titel möglich ist.

„FBC: Firebreak“ soll noch in diesem Jahr für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen und wird die Spieler in das aus „Control“ bekannte „Das älteste Haus“ führen. Ohne plant Remedy seine eigenen Titel in Zukunft durch das Remedy Connected Universe noch stärker miteinander zu verknüpfen. So soll auch „Alan Wake 2“ den Grundstein für die Geschichte von „Control 2“ gelegt haben.

