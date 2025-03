Death Stranding 2: Higgs zu durchgeknallt? Hideo Kojima entschuldigt sich im Voraus

Auf einem Panel sprach Hideo Kojima ausführlich über "Death Stranding 2: On the Beach". Wie der legendäre Game-Designer einräumte, dürfte vor allem die Rückkehr von Higgs Monaghan für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Im Rahmen eines Panels sprach Game Director Hideo Kojima ausführlich über das im Juni für die PS5 erscheinende „Death Stranding 2: On the Beach“.

Zu den Themen, auf die Kojima einging, gehörte unter anderem der ein weiteres Mal von Troy Baker verkörperte Charakter Higgs Monaghan. Während der Präsentation beschrieb Kojima Higgs als einen Charakter, der in „Death Stranding 2 zurückkehren und 100 Mal besser ausfallen wird als im ersten Teil.“

Allerdings sei damit zu rechnen, dass die Art und Weise, wie Kojima Productions Higgs in „Death Stranding 2“ zurückbringt, für Diskussionen unter den Spielern sorgt. Dem einen oder anderen könnte der Auftritt von Higgs nämlich zu durchgeknallt sein.

Kojima über die Rückkehr von Higgs

„Higgs ist nicht nur doppelt oder dreifach besser. Er ist 100 Mal besser als in Death Stranding“, sagte Kojima. „Am Ende werdet ihr Higgs sehen und euch fragen: Was ist das? Wahrscheinlich werdet ihr den Controller wegwerfen, weil es so absurd ist. Ich entschuldige mich schon einmal im Voraus.“

Baker, der die Verrücktheit des Charakters anerkannte, antwortete daraufhin mit: „Mission erfüllt, wenn das passiert.“

Aufgrund der Popularität von Higgs fiel Kojima Productions die Entscheidung, dem Charakter in „Death Stranding 2“ zu einem Comeback zu verhelfen, leicht. Allerdings ging es Kojima und seinem Team darum, Higgs im Nachfolger auf die nächste Stufe zu heben.

„Higgs war letztes Mal so beliebt, dass ich dachte: Ich kann ihn nicht töten“, erklärte Kojima. „Also kommt er zurück. Aber Higgs ist kein normaler Bösewicht. Er ist eine geliebte Figur. Deshalb dachte ich, ich müsste ihn dieses Mal zwei oder drei Stufen höher ansetzen.“

Darsteller wollen Kojimas Visionen realisieren

Auch Baker nutzte das Panel, um über die Arbeiten an „Death Stranding 2“ zu sprechen. Laut Baker geht es den Darstellern darum, die kreativen Visionen von Hideo Kojima in die Realität umsetzen und die Welt des Spiels auf glaubwürdige Weise zum Leben zu erwecken.

„Vor allem, wenn man eine Welt erschafft, wie Hideo es tut, versucht jeder, das zu erreichen, was in seinem Kopf existiert“, meint Baker. „Es ist eine unglaubliche Welt mit unglaublichen Charakteren. Alles, was wir tun müssen, ist, sie Szene für Szene und Moment für Moment zu spielen.“

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025 für die PS5. Neben der normalen Version erscheinen eine digitale Deluxe Edition und eine üppig ausgestattete Collector’s Edition.

Die Collector’s Edition ist zum Preis von 249,99 Euro erhältlich und umfasst exklusive Inhalte wie eine Statue des Magellan-Menschen, eine Dollman-Figur und einen Brief von Hideo Kojima.

Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten haben wir hier für euch zusammengefasst.

