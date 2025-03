Death Stranding 2: Kojima über die Besetzung des Snake-Doubles – Mads Mikkelsen musste übertroffen werden

Als vor wenigen Tagen ein neuer Trailer zu „Death Stranding 2“ veröffentlicht wurde, staunten die Fans nicht schlecht, als sie einen neuen Charakter namens Neil erblickten. In einer Szene, in der er sich ein Bandana umlegte, weckte er sofort Erinnerungen an Solid Snake und somit auch an die „Metal Gear“-Vergangenheit von Chefentwickler Hideo Kojima.

Dargestellt wird Neil in „Death Stranding 2“ vom italienischen Schauspieler Luca Marinelli. Die Aufmerksamkeit von Kojima erregte er durch die Filme „They Call Me Jeeg“ und „Martin Eden“. Schon damals kam es zu einem Treffen und Marinelli erzählte dem japanischen Entwickler, dass er ein großer Fan der „Metal Gear“-Reihe sei. Wie es schließlich zu der Zusammenarbeit kam und was Kojima überzeugt hat, Marinelli zu casten, hat er jetzt persönlich verraten.

Neuer Darsteller musste die Performance von Mads Mikkelsen übertreffen

Im neuen Trailer zu „Death Stranding 2“ weckte Neil nicht nur Erinnerungen an Solid Snake, sondern auch an Cliff Unger, eine wichtige Figur aus dem Vorgänger, die vom Schauspieler Mads Mikkelsen dargestellt wurde. Und so bestätigte jetzt auch Kojima, dass Neil eine wichtige Rolle wäre, „die Cliff aus Death Stranding 1 ersetzt“. Der Entwickler verriet: „Die Fans wären nicht zufrieden, wenn das Casting nicht Mads übertreffen würde.“

Dementsprechend hoch lag die Messlatte, doch vor allem Marinellis Auftritt in der Netflix-Produktion „The Old Guard“ habe Kojima überzeugt. Er unterbreitete ihm ein Angebot, doch der Schauspieler war aktuell mit Dreharbeiten beschäftigt. So kam es zu einem Online-Telefonat: „Danach habe ich mit Luca per Zoom telefoniert, als er zu Hause war, habe ihm die Idee von DS2 vorgestellt und er hat zugestimmt, die Rolle zu spielen.“

„Leistung am Set war ausgezeichnet“

Außerdem holte Kojima auch Marinellis Frau mit ins „Death Stranding 2“-Boot: „Als ich ihm sagte, dass ich jemanden für die Rolle der Lucy suche, stellte er mir seine Frau Alissa vor, die ebenfalls Schauspielerin (und Filmemacherin) ist.“ Schließlich arbeiteten sie alle zusammen: „Wir haben ihre Scans und ihre Performance-Aufnahmen auf dem Höhepunkt der Pandemie gemacht, aber ihre Leistung am Set war ausgezeichnet.“

„Das sieht man an den digitalisierten Ergebnissen, selbst an den kleinen Ausschnitten des Trailers. Ich kann Luca und Alissa nur dafür danken, dass sie sich bereit erklärt haben, aufzutreten, als wir noch nicht einmal ein Drehbuch hatten“, so Kojima abschließend in seinem Beitrag auf X.

Die Spieler von „Death Stranding 2“ können sich ab dem 26. Juni 2025 von Marinellis Performance überzeugen, wenn das Action-Adventure exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Käufer der digitalen Deluxe-Edition oder der Collector’s Edition können dank Early-Access bereits am 24. Juni starten. Die Vorbestellungen beginnen am 17. März.

