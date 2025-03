Intergalactic The Heretic Prophet: Gefühl der Isolation als Leitmotiv und Start eines neuen Franchise

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ soll die Spieler mit einem Gefühl der Isolation konfrontieren, das sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel zieht. Chefentwickler Neil Druckmann strebt danach, dass sich die Spieler in der Sci-Fi-Welt „wirklich verloren“ fühlen. Und das ist erst der Anfang: Die Macher planen den Auftakt eines ambitionierten neuen Franchise.

Obwohl sich ein Großteil der PS5-Spieler „The Last of Us Part 3“ wünscht, erteilte Naughty-Dog-Oberhaupt Neil Druckmann einem dritten Teil zuletzt eine Absage. Stattdessen werkelt das Studio mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ an einem brandneuen Projekt, das erstmals im Rahmen der Game Awards 2024 im vergangenen Dezember enthüllt wurde.

Schon im postapokalyptischen Setting der „The Last of Us“-Spiele ging es um Themen wie Einsamkeit und Isolation. Doch in dieser Hinsicht soll „Intergalactic: The Heretic Prophet“ nochmal eine Portion zulegen. Druckmann verriet jetzt in einem aktuellen Interview, dass sich die Spieler „wirklich verloren“ fühlen sollen. Außerdem plant man das Sci-Fi-Abenteuer schon jetzt als neues Franchise.

Druckmann wollte ein Spiel über Einsamkeit machen

Im Rahmen von Sonys Interview-Reihe „Creator to Creator“ sprach Druckmann mit Alex Garland, dem Drehbuchautor des Horrorfilms „28 Days Later“ über sein neuestes Projekt. „Ich wollte wirklich ein Spiel über Glauben und Religion machen“, so Druckmann, „aber auch einfach über Einsamkeit. Viele der vorherigen Spiele, die wir gemacht haben – da ist immer ein Verbündeter an deiner Seite. Ich möchte wirklich, dass du an einem Ort verloren bist, an dem du wirklich verwirrt bist, was hier passiert ist.“

Druckmann weiter: „Du spielst eine Kopfgeldjägerin, die ihre Beute verfolgt und auf diesem Planeten bruchlandet“. Ein Planet namens Sempiria, auf dem einst eine neue Religion gegründet wurde und auf dem im Laufe der Zeit etwas vorgefallen ist, sodass alles zum Stillstand kam. Und in der Rolle von Protagonistin Jordan sollen sich die Spieler ständig fragen: „Wer sind die Leute hier? Was war ihre Geschichte?“.

„Um von diesem Planeten zu entkommen – von dem seit 600 Jahren niemand mehr gehört hat – muss man herausfinden, was hier passiert ist. Nur so besteht überhaupt eine Chance, ihn zu verlassen“, verriet der kreative Kopf abschließend. Und dafür werden die Spieler in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wohl ohne Verbündete auskommen müssen und sich der völligen Einsamkeit stellen.

Auftakt eines ambitionierten neuen Franchise

Doch Jordans Abenteuer auf Sempiria wird wohl nicht das einzige bleiben, dass Entwickler Naughty Dog in der neuen Welt von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ zu erzählen hat. Stattdessen wird es zukünftig wohl weitere Spielen geben, denn die Macher sehen ihr neuestes Werk als Beginn eines neuen Franchise. Das ging auch schon aus der Beschreibung des Enthüllungstrailers hervor: „The Heretic Prophet ist das neueste Franchise, das Naughty Dog (…) entwickelt.“

Untermauert wird dieses Vorhaben jetzt auch durch eine aktuelle Stellenausschreibung des Studios, wie die Kollegen von GameRant berichten. Demnach ist „Intergalactic: The Heretic Prophet“ nicht als Einzelspiel konzipiert. Angesichts des Erfolgs von „The Last of Us“, das sich auf verschiedene Medien ausgeweitet hat, ist es wahrscheinlich, dass Naughty Dog bei positivem Feedback auch für seine neue IP eine ähnliche Strategie verfolgen wird.

