LEGO: Spielzeughersteller strukturiert die Entwicklung seiner Videospiele um

LEGO ist nicht nur für seine weltweit erfolgreichen Spielzeug-Bausätze bekannt, sondern hat sich in den letzten Jahrzehnten auch einen festen Platz in der Videospielbranche erobert. Dazu tragen sowohl Eigenentwicklungen wie das 2023 veröffentlichte „LEGO 2K Drive“ als auch erfolgreiche Lizenzspiele wie das zuletzt erschienene „LEGO Horizon Adventures“ bei.

Der größte Teil der bisherigen LEGO-Videospiele wurde in Zusammenarbeit mit Drittstudios entwickelt und nicht von LEGO selbst. Am bekanntesten dürfte wohl das Studio TT Games sein, die in der letzten Zeit die überwiegende Mehrheit der LEGO-TItel entwickelt haben. Doch das soll sich jetzt ändern. Wie das dänische Unternehmen bekannt gegeben hat, wird man hinsichtlich der Videospielproduktion einige Umstrukturierungen durchführen.

LEGO-Videospiele sollen zukünftig intern entwickelt werden

Demnach soll die Entwicklung der LEGO-Videospiele in das eigene Unternehmen integriert und somit intern durchgeführt werden. Das kündigte Niels Christiansen, seines Zeichens CEO von LEGO, jetzt in einem Gespräch mit der Financial Times (via VGC) an: „Wir können sagen, dass wir, solange wir unter der Marke Lego agieren, Erlebnisse für Kinder aller Altersgruppen bieten können, digital oder physisch. [Die interne Spieleentwicklung] ist etwas, das wir gerade aufbauen.“

Was genau diese Umstrukturierung für die bisherigen Partnerstudios bedeutet, ist bislang noch nicht klar. Neben TT Games ist vor allem Epic Games ein wichtiger Partner für den Spielzeughersteller. So veröffentlichte man gemeinsam „LEGO Fortnite“, das sich binnen kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Bestandteile des bekannten Battle-Royale-Spiels entwickeln konnte.

Wie geht es mit den LEGO-Videospielen weiter?

Welche kommenden LEGO-Spiele in naher Zukunft zu erwarten sind, ist derzeit weitgehend unklar. Gerüchten zufolge arbeitet TT Games an einem neuen Titel, der auf einer bekannten IP basiert. Zudem wird spekuliert, dass sich ein neues „LEGO Harry Potter“-Spiel in Entwicklung befindet, welches, ähnlich wie „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“, das gesamte Franchise abdecken soll.

Darüber hinaus kooperierte LEGO zuletzt auch mit 2K Games und veröffentlichte das Rennspiel „LEGO 2K Drive“. Es wird berichtet, dass dies der Auftakt einer Reihe von LEGO-Sportspielen sein soll. Demnach könnten sich Fans auch auf ein LEGO-Fußballspiel freuen. Obwohl es noch keine offizielle Ankündigung gibt, sind im Internet bereits entsprechende LEGO-Sets aufgetaucht, die die Vermutung nahelegen, dass ein solches Spiel in Entwicklung ist.

