Monster Hunter Wilds: Story-Fokus als Erfolgsgarant? Produzent enthüllt die Gründe

Die Spiele der „Monster Hunter“-Reihe waren in der Vergangenheit nicht gerade für ihre ausgeprägten Geschichten bekannt. Vielmehr stand der fesselnde und belohnende Gameplay-Loop im Mittelpunkt des Geschehens. Mit dem jüngst veröffentlichten „Monster Hunter Wilds“ hat Entwickler Capcom die Story jedoch verstärkt in den Fokus gerückt.

Eine Tatsache, die für gemischte Reaktionen unter den Spielern sorgte. Ein Teil der Community empfindet die Story sogar als störend und kritisiert, dass die eigene Spielfigur zu oft an die Hand genommen wird, was die spielerische Freiheit einschränke. In einem Interview erklärte Produzent Ryozo Tsujimoto jetzt aber, dass gerade der stärkere Story-Fokus für den bisherigen Erfolg von „Monster Hunter Wilds“ verantwortlich ist.

Story-Fokus zieht neue Spieler an

Im Gespräch mit der japanischen Zeitung The Nikkei (via Automaton) machte Tsujimoto drei Punkte hauptverantwortlich für den starken Start von „Monster Hunter Wilds“, das sich innerhalb von drei Tagen bereits mehr als 8 Millionen Mal verkaufen konnte. Demnach haben das Cross-Play-Feature, die erhöhte Immersion, die durch die vollständige Sprachausgabe zustande kommt, und eben der stärkere Storyansatz zur hohen Nachfrage beigetragen.

Während die Story für alteingesessene Spieler der „Monster Hunter“-Reihe kein wichtiger Faktor ist, sind die Entwickler davon überzeugt, dass die neue Erzählweise und die stärker in die Geschichte eingebundenen Charaktere dafür gesorgt haben, dass auch Spieler, die hauptsächlich narrative Einzelspieler-Erlebnisse bevorzugen, jetzt mit „Monster Hunter Wilds“ in Berührung gekommen sind. Und die hohen Spielerzahlen scheinen das zu bestätigen.

Worum geht es in der Story von Monster Hunter Wilds?

„Monster Hunter Wilds“ lässt die Spieler in die Rolle eines Jägers schlüpfen, der zu Beginn des Abenteuers auf einen Jungen namens Nata trifft, der in der Geschichte eine zentrale Rolle einnimmt. Der Junge erzählt von seinem zerstörten Dorf und einem mysteriösen Monster, sodass es sich die Spieler zur Aufgabe machen, das Verbotene Land zu durchqueren und dem Jungen und seinem Dorf zu helfen.

Erhältlich ist „Monster Hunter Wilds“ seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Abseits der Story können sich die Spieler aktuell auch an zeitlich begrenzten Event-Quests versuchen, während das erste umfangreiche Inhalts-Update für den April angekündigt wurde und unter anderem weitere Monster mit sich bringen wird. Außerdem haben die Entwickler bereits eine besondere Herausforderung versprochen.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren