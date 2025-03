Mortal Kombat 1: Gameplay, Fatality und mehr – Trailer zeigt den T-1000 in Aktion

In der kommenden Woche hält der T-1000 aus "Terminator 2: Tag der Abrechnung" Einzug in den Fighting-Titel "Mortal Kombat 1". Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellte WB Games einen Gameplay-Trailer bereit, der den Neuzugang in Aktion zeigt und uns den Fatality des T-1000 präsentiert.