Neil Druckmann verrät: Eine bekannte Zombie-Horror-Ikone „hasste“ The Last of Us ursprünglich

Neil Druckmann hat verraten, dass ein bekannter Horror-Regisseur seinem ersten Konzept für „The Last of Us" ablehnend gegenüberstand. Die Idee, die später ein preisgekröntes Franchise wurde, scheiterte auch danach zunächst an mangelndem Interesse.

Das postapokalyptische „The Last of Us“ gilt heute als eines der einflussreichsten Werke der PlayStation-Geschichte. Entwickelt von Naughty Dog und erstmals 2013 veröffentlicht, setzte es mit einer emotionalen Geschichte und intensiven Atmosphäre Duftmarken im Survival-Horror-Genre.

Doch bevor das Abenteuer rund um Ellie und Joel einen weltweiten Erfolg feierte, durchlief es eine Reihe von Ablehnungen – darunter eine von einer wahren Legende des Zombie-Horrors.

Präsentation bei George Romero scheiterte

In einem kürzlichen „Creator To Creator“-Interview (via Dualshockers) sprach Neil Druckmann über die frühen Entwicklungsphasen von „The Last of Us“. Während des Gesprächs mit „28 Days Later“-Autor Alex Garland schilderte er, wie er das Konzept während eines Schulprojekts erstmals präsentierte.

„Wir hatten ein Schulprojekt, bei dem wir George Romero, bekannt aus Die Nacht der lebenden Toten, Spielideen vorschlagen mussten … Unser Professor war mit ihm befreundet. Also kam er ins Studio und ich schlug ihm die Geschichte vor, in der es um den Typen ging, der seine Tochter verloren hat“, erklärte Druckmann.

Doch Romero zeigte sich wenig begeistert. Er „hasste es“, erinnert sich Druckmann – und zwar aus Mangel an Charaktertiefe und Handlungselementen. Es sind Dinge, die „The Last of Us“ später erfolgreich machten.

Trotz – oder vielleicht auch aufgrund – dieses Rückschlags ließ sich Druckmann nicht entmutigen. Er versuchte, das Projekt in anderer Form weiterzuentwickeln – zunächst als Comic, doch auch dort fand er keinen Anklang. „Ich schlug es damals Image Comics vor. Sie waren nicht interessiert, sie hatten The Walking Dead“, so der Game Director.

Von der Ablehnung zum Erfolg bei Naughty Dog

Erst Jahre später bekam die Idee eine neue Chance, als Druckmann bei Naughty Dog an „Uncharted 2: Among Thieves“ arbeitete. Das Studio entschied sich, neben der etablierten Action-Adventure-Reihe ein weiteres Projekt zu starten. Dies bot Druckmann die Gelegenheit, seinen langjährigen Entwurf erneut vorzulegen.

„Wir fragten uns: Was wird das andere Projekt sein? Wird es ein Jack-and-Daxter-Reboot? Ich dachte mir: Ich habe da diese Sache, an der ich gearbeitet habe. Was wäre, wenn wir das machen würden. Bevor ich mich versah, war ich Autor und Creative Director“, so Druckmann.

Mit Naughty Dog als Entwicklungsstudio nahm das Spiel schließlich Gestalt an. Die emotionale Geschichte, die Romero ursprünglich vermisst hatte, wurde zum zentralen Element, das „The Last of Us“ von anderen Zombie-Spielen unterschied. Der Titel wurde ein Erfolg und führte zu einer Fortsetzung, Remakes und einer HBO-Serie, deren zweite Staffel in diesem Jahr startet.

Ungewisse Zukunft für The Last of Us Part 3

Trotz des Erfolgs bleibt unklar, ob die Reihe mit einem dritten Teil fortgesetzt wird. In einem Interview mit Variety reagierte Druckmann auf die Frage nach einer möglichen Fortsetzung mit Zurückhaltung:

Diese Haltung spiegelt sich auch in seiner allgemeinen Arbeitsweise wider. Beim DICE Summit erklärte er, dass er Naughty Dog keine langfristige Planung für Fortsetzungen verfolgt: „Ich hebe mir keine Idee für die Zukunft auf. Wenn es eine coole Idee gibt, gebe ich mein Bestes, sie hier einzubringen.“

Ob ein weiterer Teil entstehen wird, hängt für Druckmann davon ab, ob es eine überzeugende kreative Richtung gibt. Falls das Team keinen neuen Ansatz findet, könnte die Geschichte mit „The Last of Us Part 2“ abgeschlossen sein.

