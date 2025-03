Silent Hill f: Die offizielle Enthüllung naht! Konami nennt endlich einen Termin

Ihr wartet sehnsüchtig auf die offizielle Enthüllung von "Silent Hill f"? Dann hat eure Wartezeit in Kürze endlich ein Ende. In einer aktuellen Mitteilung verriet Konami nämlich, wann das geheimnisvolle Projekt vorgestellt wird.

Im Oktober 2022 kündigte der Publisher Konami mit gleich mehreren neuen Titeln das Comeback der legendären Horrorspielreihe „Silent Hill“ an.

Unter den angekündigten Projekten befand sich neben dem bereits 2024 veröffentlichten Remake zu „Silent Hill 2“ auch „Silent Hill f“. Ein mysteriöser Titel, der aus einer Zusammenarbeit zwischen NeoBards Entertainment auf der einen und Konami auf der anderen Seite hervorgeht. Allzu viele Details zu „Silent Hill f“ nannten die Verantwortlichen bislang leider nicht. Dies wird sich jedoch bald ändern.

Wie Konami bekannt gab, wird die Wartezeit der Spieler in dieser Woche nämlich endlich ein Ende haben. So steht uns in Kürze der nächste „Silent Hill Transmission“-Livestream ins Haus.

Wann findet die nächste Silent Hill Transmission statt?

Die „Silent Hill Transmission“ nutzte Konami in der Vergangenheit, um Ankündigungen zur Horrorserie vorzunehmen und uns Updates zu bereits angekündigten Projekten zu liefern. Die nächste Ausgabe findet am kommenden Donnerstag, den 13. März 2025 um 15 Uhr pazifischer Zeit statt. Aufgrund der Zeitverschiebung startet der Showcase bei uns um 23 Uhr.

Wer live dabei sein möchte, kann die „Silent Hill Transmission“ natürlich über einen offiziellen Livestream verfolgen. Diesen wird Konami laut eigenen Angaben in Kürze zur Verfügung stellen.

Und was gibt es in dieser Woche zu sehen? Auch diesbezüglich sorgte Konami für Klarheit und gab bekannt, dass sich die Spieler beziehungsweise Zuschauer auf nicht weniger als die offizielle Enthüllung von „Silent Hill f“ freuen dürfen. Somit erfahren wir in Kürze endlich, was es mit dem geheimnisvollen Projekt auf sich hat.

Möglicherweise verkündet Konami zudem den Releasetermin und nennt die versorgten Plattformen. Warten wir es ab.

Was ist zu Silent Hill f bekannt?

Zu den wenigen bestätigten Details von „Silent hill f“ gehört die Tatsache, dass unser Weg in das Japan der 1960er Jahre führt. Dort gehen wir in einer ländlich gelegenen Stadt einem düsteren Geheimnis auf den Grund.

Die Geschichte von „Silent Hill f“ stammt aus der Feder von Ryukishi07, der sich durch klassische Krimi-Visual-Novels wie „Higurashi When They Cry“ einen Namen machte.

Für das Design der Charaktere und der Kreaturen wiederum ist der japanische Künstler Kera verantwortlich. „Silent Hill f“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

