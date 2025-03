The Heretic Prophet: Nicht so kontrovers wie The Last of Us 2? Druckmann spricht über das Setting

In einem Podcast mit dem "Civil War"-Regisseur Alex Garland plauderte Neil Druckmann über die Arbeiten an Naughty Dogs neuem Projekt "The Heretic Prophet". Das Gespräch drehte sich unter anderem um das Setting und die Entwicklung an sich.

Auch wenn Naughty Dog mit „The Last of Us: Part 2“ nicht weniger als einen der besten Titel der Studiogeschichte ablieferte, musste der 2020 veröffentlichte Nachfolger einiges an Kritik über sich ergehen lassen.

Vor allem die Handlung sorgte über die Jahre immer wieder für hitzig geführte Diskussionen. Doch wie stehen die Chancen, das sich dieses Szenario bei „The Heretic Prophet“ wiederholt? In ihrem neuesten Projekt wird es den Autoren von Naughty Dog bekanntermaßen darum gehen, den Spielern eine Geschichte zu erzählen, die sich um Themen wie Religion und den eigenen Glauben dreht.

„Im Team machen wir Witze darüber“, blickte Naughty Dogs Neil Druckmann im Gespräch mit dem „Civil War“-Regisseur Alex Garland zurück. „Bei The Last of Us 2 haben wir bestimmte kreative Entscheidungen getroffen, die uns viel Hass eingebracht haben. Viele Leute lieben es. Aber viele Leute hassen dieses Spiel.“

Projekt hat noch einen langen Weg vor sich

„Aber der Witz ist, dass wir etwas machen, was die Leute nicht so interessiert. Lasst uns ein Spiel über Glauben und Religion machen“, führte Druckmann scherzhaft aus und dürfte indirekt angedeutet haben, dass auch der nächste Titel von Naughty Dog für Gesprächsstoff sorgen wird.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging der Naughty Dog-Veteran zudem auf die Entwicklung von „The Heretic Prophet“ an sich ein. Auch wenn sich das ambitionierte Projekt seit mehr als fünf Jahren in Arbeit befindet, kommt es laut Druckmann immer noch zu kreativen Änderungen, die dazu führen, dass sich „The Heretic Prophet“ stetig weiterentwickelt.

„Wir haben noch einen langen Weg vor uns, und ich bin sehr gespannt darauf, wohin es uns führt“, so Druckmann weiter. „Diese Dinge sind wieder einmal so komplex und groß. Und es sind so viele Menschen daran beteiligt. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das Endprodukt aussehen wird.“

„Ich habe eine Theorie und ich habe eine Idee. Aber es entwickelt sich während des Entstehungsprozesses noch weiter und verändert sich“, heißt es abschließend.

Was ist zu The Heretic Prophet bekannt?

Die offizielle Ankündigung von „The Heretic Prophet“ nahm Naughty Dog auf den The Game Awards 2024 im vergangenen Dezember vor. Die Handlung des Titels entführt uns mehrere tausend Jahre in die Zukunft. Da die Autoren von Naughty Dog auf eine alternative Zeitlinie setzen, in der die Raumfahrt bereits in den 1980er Jahren weit fortgeschritten war, warten in „The Heretic Prophet“ zahlreiche retrofuturistische Elemente wie CD-Player oder Röhrenfernseher.

Wir übernehmen die Kontrolle über die berüchtigte Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun. Diese befindet sich auf der Suche nach den „Five Aces“, einem Verbrechersyndikat, zu dessen Mitgliedern Jordan eine persönliche Verbindung zu haben scheint.

Während ihrer Suche strandet die Kopfgeldjägerin auf dem Planeten Sempiria. Die Entwickler beschreiben Sempiria als eine abgelegene Welt, zu der der Kontakt bereits vor mehreren Jahrhunderten abgebrochen ist.

Erschwert wird Jordans Flucht von dem abgelegenen Planeten durch die Tatsache, dass es seit mehr als 600 Jahren keinem Menschen mehr gelang, von Sempiria zu entkommen.

Zu den Inspirationsquellen der Autoren gehörten bekannte Anime-Klassiker wie „Akira“ oder „Cowboy Bebop“.

