The Last of Us Staffel 2: Showrunner bestätigen Rückkehr eines wichtigen Elements aus der Videospielvorlage

The Last of Us Staffel 2:

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird ein wichtiges Element aus den Videospielen in die Serien-Adaption zurückbringen. Nachdem es im finalen Trailer bereits angedeutet wurde, haben die Showrunner es jetzt auch offiziell bestätigt: Die Sporen sind wieder da.

Im nächsten Monat wird die zweite Staffel von „The Last of Us“ ihre Premiere feiern und die Geschichte rund um Ellie und Joel weiter fortsetzen. Dabei werden die neuen Episoden die Handlung aus dem zweiten Videospiel aufgreifen, doch die Macher haben bereits bestätigt, dass man gegenüber der Vorlage erneut ein paar Änderungen vorgenommen hat.

Allerdings haben sich die Verantwortlichen auch dafür entschieden, mit der zweiten Staffel ein wichtiges Element aus den Spielen zurück in die Serie zu bringen, nachdem man für die ersten Folgen noch bewusst darauf verzichtet hatte. Erste Andeutungen waren bereits im jüngst veröffentlichten finalen Trailer zu sehen, doch jetzt liegt auch eine offizielle Bestätigung vor.

2. Staffel von The Last of Us bringt die Sporen zurück

Im neuen Trailer zur zweiten Staffel von „The Last of Us“ sorgte vor allem eine Szene für Aufregung unter den Fans, in der Ellie einen verwucherten Infizierten entdeckt, der etwas ausatmet, während in der Luft kleine Partikel zu sehen sind. Damit war klar: Die Sporen kehren zurück. Für die erste Staffel hatten die Macher aus kreativen Gründen noch auf die ursprüngliche Verbreitungsmethode des Cordyceps-Virus verzichtet und stattdessen die Ranken eingeführt.

Während eines Panels auf der SXSW 2025 machten die beiden Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin die Rückkehr der Sporen jetzt auch offiziell. So erklärte Druckmann, dass es in der zweiten Staffel nicht bloß „eine Eskalation der Anzahl und Arten von Infizierten“ geben wird. Stattdessen wird es auch „eine Eskalation des Vektors, wie sich diese Sache verbreitet“, geben.

In der ersten Staffel fügte man mit den Ranken etwas Neues hinzu, doch Druckmann sagte, dass man im Trailer die Szene mit „Dingen in der Luft“ zu sehen bekam. Daraufhin bestätigte Mazin: die „Sporen sind zurück“. Und dafür soll es auch einen triftigen Grund geben, den die Macher aber noch nicht verraten wollten. Druckmann ergänzte, dass „alles Drama sein muss“ und sagte: „Es musste einen dramatischen Grund geben, sie jetzt einzuführen, und den gibt es.“

Neue Folgen starten im April

Aus welchem dramatischen Grund die Sporen in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ auftauchen werden, können die Zuschauer ab dem 13. April 2025 herausfinden, wenn die neuen Episoden ausgestrahlt werden. Hierzulande wird die Serie ihre Premiere auf WOW und bei Sky ihre Premiere feiern.

Neben den Geschehnissen rund um Joel und Ellie wird die nächste Staffel ebenfalls eine Reihe neuer Charaktere einführen, darunter auch Abigail „Abby“ Johnson, die eine zentrale Rolle einnehmen wird. Ihre Figur polarisierte bereits im Videospiel und auch ihre Darstellerin Kaitlyn Dever weiß, was für ihr Gegenreaktionen sie womöglich zu erwarten hat.

Nach der zweiten Staffel wird mit der Serien-Adaption von „The Last of Us“ aber noch nicht Schluss sein. Wie die Macher bereits verraten haben, werden die kommenden Folgen nicht die gesamte Handlung des zweiten Spiels abdecken. Stattdessen können sich die Fans noch auf eine dritte und sogar vierte Staffel freuen.

