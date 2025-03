Tomb Raider: Lara Croft kehrt zurück, aber zunächst in einem anderen Spiel – Bericht

Nach mehreren Jahren ohne neuen Haupttitel rückt „Tomb Raider“ verstärkt in das Bewusstsein der Gaming-Community – vor allem nach der Veröffentlichung der ersten sechs Titel als Remaster. Auch in „Fortnite“ könnte eine Rückkehr bevorstehen.

Lara Croft bald wieder in Battle-Royale-Partien?

Dem bekannten „Fortnite“-Leaker ShiinaBR zufolge wird das Battle-Royale-Spiel wohl um eine neue Version von Lara Croft erweitert. In einem kürzlich veröffentlichten Update war demnach eine Beschreibung zu sehen, die auf die ikonische Archäologin hinweist.

Während der konkrete Skin bislang nicht durchgesickert ist, verweist der Leaker auf den folgenden Text in den Spieldaten: „Eine weltreisende Archäologin mit einer Vorliebe für gefährliche Abenteuer…“

Für Fans der ikonischen Videospielheldin wäre es nach langer Zeit eine neue Gelegenheit, in der Bekleidung von Lara über das Schlachtfeld zu düsen: Seit ihrem ersten Auftritt im Battle Pass von Kapitel 2, Saison 6 im Jahr 2021 war der Lara-Croft-Skin nicht mehr erhältlich.

Da „Fortnite“ erst ab Kapitel 5, Staffel 4 damit begonnen hat, Battle-Pass-Skins in den Item-Shop zurückzubringen, ist eine Wiederveröffentlichung der alten Version eher unwahrscheinlich.

Daher könnte es sich bei der Wiederkehr um eine neue Variante handeln – etwa in Anlehnung an die aktuelle Netflix-Serie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ oder den klassischen Look aus „Tomb Raider: Angel of Darkness“. Zuvor war Lara Croft bereits in anderen Crossovern zu sehen, darunter in „Magic: The Gathering“ und „Call of Duty“.

Neues Tomb Raider in der Entwicklung

Im Gegensatz zu den Gerüchten rund um Laras Auftritt in „Fortnite“ ist das nächste AAA-Spiel der „Tomb Raider“-Reihe längst offiziell. Crystal Dynamics entwickelt das Projekt mit der Unreal Engine 5, während Amazon Games als Publisher fungiert. Offizielle Informationen zum Spiel sind rar gesät, jedoch steht fest, dass es sich um eine einheitliche Zeitlinie handelt.

Ein erstes veröffentlichtes Konzeptbild zeigt Lara Croft in einer überarbeiteten Version ihres klassischen Outfits mit Tanktop, Shorts und zwei Pistolen. Dies deutet darauf hin, dass sich das neue Spiel möglicherweise stärker an den frühen „Tomb Raider“-Titeln orientieren könnte.

Trotz steigender Erwartungen gibt es noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für „Tomb Raider 12“. Crystal Dynamics hält das Projekt bislang unter Verschluss, doch Gerüchte deuten auf eine Enthüllung im Jahr 2025 hin. Es ist das erste große „Tomb Raider“-Spiel seit „Shadow of the Tomb Raider“ aus dem Jahr 2018.

