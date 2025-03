Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft stimmt auf Launch ein und macht Hamburg schmackhaft

Ubisoft veröffentlicht in Kürze „Assassin’s Creed Shadows", das Spieler nach Japan führt. Ein neuer Trailer stimmt auf das Abenteuer ein. Und auch eine Reise nach Hamburg kann sich lohnen.

Nach vorangegangenen Verschiebungen steht die Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Shadows“ bevor. Ubisoft setzt mit diesem Titel die erfolgreiche Reihe fort und verlegt das Geschehen erstmals nach Japan. Neben einer umfassenden offenen Welt mit dynamischen Wetter- und Jahreszeitenwechseln sollen auch neue Spielmechaniken eingeführt werden.

Assassin’s Creed Shadows zeigt sich im CGI-Trailer

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ nimmt Ubisoft Veränderungen an der Spielstruktur vor. Spieler können zwischen zwei Hauptcharakteren wechseln, darunter die Shinobi-Assassinin Naoe und der Samurai Yasuke. Jeder Charakter bietet einen eigenen Spielstil – während Naoe auf Stealth-Mechaniken setzt, bevorzugt Yasuke direkte Konfrontationen.

Die offene Spielwelt soll nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch durch dynamische Elemente überzeugen. Wetter, Jahreszeiten sowie ein Tageszeitenwechsel beeinflussen das Gameplay. Zudem gibt es neue Stealth-Funktionen, wie das Verstecken im hohen Gras oder die Nutzung von Licht und Schatten zur Tarnung.

Ergänzt wird das Gameplay durch ein Spionagenetzwerk, mit dem sich Informationen sammeln und strategische Vorteile nutzen lassen.

Finale Eindrücke liefert Ubisoft in einem Trailer, der kurz vor dem Launch veröffentlicht wurde:

Exklusives Launch-Event in Hamburg

Zur Feier der Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Shadows“ lädt Ubisoft in Kooperation mit XPERION außerdem zu einem Event ein, das am 20. März 2025 in Hamburg stattfindet. Fans können das Spiel im Mediamarkt Mönckebergstraße vor dem offiziellen Start ausprobieren.

Das Event bietet mehrere Highlights, darunter 20 Gaming-Stationen zum Probespielen, interaktive Aktionen wie ein „Assassin’s Creed“-Quiz mit Preisen und eine Cosplay-Aktion.

Zusätzlich gibt es eine Fotostation mit dem Cosplay-Fotografen EosAndy sowie exklusive Merchandise-Artikel. Besucher haben zudem die Chance, eine „Assassin’s Creed Shadows Collector’s Edition“ zu gewinnen.

„Assassin’s Creed Shadows“ am 20. März 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Auf PS5 und Xbox Series X läuft das Spiel in einem Performance-Modus mit 60 FPS oder einer Qualitäts-Einstellung mit 30 FPS. Die Spezifikationen der PS5 Pro wurden nachträglich angepasst.

