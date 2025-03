Atomfall: Stealth, Kämpfe & handfeste Action – Mission im erweiterten Gameplay präsentiert

In dieser Woche lieferte uns Rebellion ein weiteres ausführliches Gameplay-Video zu "Atomfall". Dieses bringt es auf eine Länge von knapp 20 Minuten und präsentiert uns eine Mission, in der es auf ein leises Vorgehen wie handfeste Auseinandersetzungen gleichermaßen ankommt.

In den vergangenen Wochen versorgten uns die Entwickler von Rebellion mehrfach mit ausführlichen Gameplay-Videos zu ihrem neuen Projekt „Atomfall“, die unterschiedliche Aspekte des Survival-Action-Titels beleuchteten.

Darunter die Spielmechaniken oder die düsteren Mysterien, auf die ihr in der Spielwelt stoßen werdet. Knapp zwei Wochen vor dem Release veröffentlichte Rebellion ein weiteres Gameplay-Video zu „Atomfall“, das es auf eine Länge von fast 20 Minuten bringt und uns den Titel ausführlich vorstellt.

Dieses Mal präsentiert uns das britische Studio eine Mission, in der euch die Mutter Jago darum bittet, ihr Kräuterkundebuch zurückzubringen. Das Problem an der Sache? Dieses befindet sich in den Händen feindlich gesinnter Druiden. Nun liegt es am Spieler, in deren Versteck einzudringen und das Kräuterbuch zu bergen.

Wie ihr vorgeht, ist euch überlassen

Zu den spielerischen Besonderheiten von „“Atomfall“ gehört die Tatsache, dass ihr selbst entscheiden könnt, wie ihr in den Missionen vorgeht. Das neue Gameplay-Video zeigt einen Mix aus Stealth-Ansätzen und direkten Auseinandersetzungen, in denen beispielsweise ein Bogen zum Einsatz kommt.

Nachdem ihr das Buch für Mutter Jago geborgen habt, bietet sie euch einen möglichen Ausweg aus dem Leid an und stellt euch vor eine Entscheidung, die euer weiteres Abenteuer beeinflusst.

Wie die Entwickler von Rebellion bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Atomfall“ klar stellten, verzichtet das Team in „Atomfall“ auf ein klassisches Quest-System. Um im Spiel voranzuschreiten, müsst ihr Hinweise sammeln und selbst entscheiden, welchen Missionen und Aufgaben ihr nachgeht.

Somit machen die Erkundung der Spielwelt und detektivische Nachforschungen einen großen Teil der Spielerfahrung aus.

Die Folgen der Nuklearkatastrophe von Windscale

Die Geschichte von „Atomfall“ greift lose die Nuklearkatastrophe von Windscale in Nordengland auf und setzt fünf Jahre nach diesem Ereignis ein. Euer Weg führt in eine dystopische Version des britischen Lake Districts, in dem die Menschen versuchen, sich mit den Folgen des Vorfalls zu arrangieren.

„Erkunde eine fiktive Quarantänezone, plündere, bastle, handle, kämpfe und rede dir deinen Weg durch eine britische Landschaft, die voll von skurrilen Charakteren, Mystik, Kulten und abtrünnigen Regierungsbehörden ist“, so Rebellion weiter.

Die Entwickler ergänzen: „Die malerische britische Landschaft mit ihren sanften grünen Hügeln, üppigen Tälern und ländlichen Dörfern täuscht über die Gefahren hinweg, die dich erwarten.“

„Atomfall“ erscheint am 27. März 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wer sich zum Kauf der digitalen Deluxe Edition (79,99 Euro) entscheidet, bekommt einen dreitägigen Vorabzugriff eingeräumt und kann bereits am 24. März 2025 loslegen.

Weitere Meldungen zu Atomfall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren