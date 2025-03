Avengers Doomsday: Bleibt Black Widow tot? – Scarlett Johansson äußert sich zu möglicher MCU-Rückkehr

Könnte Black Widow in das MCU zurückkehren und womöglich schon im nächsten Film „Avengers: Doomsday“ zu sehen sein? Dazu äußerte sich die Schauspielerin Scarlett Johansson jetzt in einem aktuellen Interview.

Black Widow alias Natasha Romanoff gilt als eine der beliebtesten Figuren im Marvel Cinematic Universe (MCU). In der Vergangenheit hat die ehemalige KGB- und S.H.I.E.L.D.-Agentin und Spionin, die auch eines der Gründungsmitglieder der Avengers ist, eine zentrale Rolle in einer Vielzahl der Marvel-Filme eingenommen.

Ihren ersten Auftritt im MCU hatte Black Widow, die von Schauspielerin Scarlett Johansson dargestellt wird, bereits 2010 in „Iron Man 2“. In den darauffolgenden Jahren war sie in nahezu allen Marvel-Filmen zu sehen und bekam 2021 mit „Black Widow“ sogar einen Solo-Film spendiert, der ihre Vorgeschichte beleuchtete. Doch 2019 starb der Charakter den Heldentod in „Avengers: Endgame“. Könnte Black Widow dennoch zurückkehren?

„Natascha ist tot.“

Mit dieser Frage wurde Scarlett Johansson jetzt im Rahmen eines Interviews mit dem Magazin InStyle (via IGN) konfrontiert. Doch offenbar scheint die Schauspielerin, die im Sommer dieses Jahres in „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ zu sehen sein wird, kein Interesse daran zu haben, in die Rolle zurückzukehren, die ihre Karriere über viele Jahre hinweg geprägt hat. Auf die Frage nach ihrer Rückkehr sagte sie: „Natascha ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay?“

Die Rückkehr totgeglaubter Charaktere ist im MCU aufgrund der komplexen Natur nicht ungewöhnlich. Schließlich können alternative Versionen durch das Konzept des Multiversums zurückkehren, während auch Wiederbelebungen in der Welt der Superhelden durch magische Kräfte oder fortschrittliche Technologie möglich sind.

Somit spekulieren die Fans auch weiterhin über ein mögliches Comeback, obwohl der Tod von „Black Widow“ in „Avengers: Endgame“ ziemlich eindeutig schien. Aus diesem Grund ergänzte auch Johansson im Gespräch: „Sie wollen es einfach nicht glauben. Sie sagen: ‚Aber sie könnte zurückkommen!‘ Schaut, ich denke, das Gleichgewicht des gesamten Universums liegt in ihrer Hand. Wir müssen sie loslassen. Sie hat die Welt gerettet. Lasst sie ihren Heldenmoment haben.“

Rückkehr von Robert Downey Jr. und Gerüchte um Captain America

Das nächste Kapitel der Avengers wird im nächsten Jahr beginnen, wenn „Avengers: Doomsday“ hierzulande am 29. April 2026 in den Kinos starten wird. Und auch für diesen Film wird ein totgeglaubter Charakter zurückkehren, wenn auch in einer anderen Rolle. So hat Robert Downey Jr. seinen Iron-Man-Anzug abgelegt und wird im kommenden Film auf die böse Seite wechseln und die Rolle von Doctor Doom übernehmen.

Zudem gab es bereits Gerüchte, dass auch Chris Evans als Captain America zurückkehren würde. Allerdings lieferte der Schauspieler kurz darauf ein Dementi. Aber auch Agentin Carter, gespielt von Hayley Atwell, soll angeblich in „Avengers: Doomsday“ auftauchen, obwohl sie bereits zweimal gestorben ist. Wer am Ende tatsächlich und in welcher Form auch immer zurückkehren wird, werden die Fans wohl erst im nächsten Jahr erfahren.

Nach „Avengers: Doomsday“ geht es außerdem im darauffolgenden Jahr direkt weiter: „Avengers: Secret Wars“ soll am 5. Mai 2027 in die deutschen Kinos kommen.

