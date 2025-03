Hideki Kamiya und Clovers: Wie das Erbe von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami im neuen Studio weiterlebt

„Devil May Cry“- und „Bayonetta“-Entwickler Hideki Kamiya hat mit Clovers ein neues Studio gegründet, das für Capcom aktuell am Sequel zu „Okami“ arbeitet. In einem Interview hat er jetzt verraten, wie er das Erbe von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami fortführt.

Hideki Kamiya, ein Urgestein der Videospielbranche, der seine Karriere bei Capcom begann und als Director maßgeblich an Klassikern wie „Resident Evil 2“ und „Devil May Cry“ beteiligt war, zählte 2006 zu den Mitbegründern von PlatinumGames. Das japanische Studio etablierte sich als Koryphäe für Actionspiele und schuf Kulttitel wie „Bayonetta“, „Metal Gear Rising: Revengeance“ und „NieR: Automata“.

2023 entschied sich Kamiya jedoch PlatinumGames zu verlassen. Er gründete sein neues Studio Clovers, die aktuell das „Okami“-Sequel für Capcom zu entwickeln. In einem aktuellen Interview sprach er jetzt über seinen ehemaligen Kollegen und Mentor Shinji Mikami, den Schöpfer von „Resident Evil“, und wie er dessen „Spirit“ in seinem neuen Studio fortführen möchte.

Der „Geist des 4. Studios“ lebt bei Clovers weiter

Während seiner Zeit bei Capcoms Production Studio 4 arbeitete Kamiya eng mit Mikami zusammen, von dem er jede Menge lernen konnte. So dient Mikami nach wie vor als eine Inspirationsquelle für Kamiya, doch auch der Umgang mit seinen Mitarbeitern wird durch die Lehren des Resident-Evil-Schöpfers maßgeblich beeinflusst.

„Wenn es etwas gibt, das mir besonders am Herzen liegt, dann ist es das Capcom Production Studio 4. Im Studio 4 begann meine Karriere, und dort habe ich von Shinji Mikami gelernt – einer Person, die für meine Karriere absolut unverzichtbar war, sowohl als Schöpfer als auch als mein Vorgesetzter“, erzählte Kamiya im Gespräch mit Game*Spark (via Automaton).

„Damals nannten wir das, was Mikami uns lehrte, den ‚Geist des 4. Studios‘. Der Grund, warum ich PlatinumGames verließ, war, dass sich die Denkweise des Unternehmens allmählich in Richtung eines modernen Modells der Spieleentwicklung verlagerte, das die Individualität der Schöpfer nicht mehr so stark betonte.“

Da Kamiya den „Geist des 4. Studios“ als sein eigenes Ideal übernommen hatte, sah er sich dazu gezwungen, PlatinumGames zu verlassen. Kamiya verriet: „Selbst wenn es das Ende meiner Karriere als Schöpfer bedeuten würde, konnte ich es nicht zulassen, meine Seele zu töten, um in einem Umfeld zu arbeiten, mit dem ich nicht einverstanden war.“

Studioname spiegelt das Erbe ebenfalls wider

Schließlich konnte er mit seinem neuen Studio Clovers einen „Neuanfang“ starten und so das geistige Erbe von Mikami fortführen, dass er selbst verinnerlicht habe: „Ich sage den Mitarbeitern nicht bei jedem Schritt: ‚Das würde Mikami-san sagen‘, aber im Laufe der Spieleentwicklung bis jetzt habe ich immer Entscheidungen auf Grundlage seiner Lehren getroffen und diese mit dem Produktionsteam geteilt.“

„Ich glaube, dass dieser Geist von Generation zu Generation weitergegeben wird, und ich habe ihn in unseren Firmennamen aufgenommen, um die Dinge, die ich in meinen vielen Jahren als Schöpfer geschätzt habe, zu bekräftigen“, so Kamiya abschließend.

Übrigens: Der Name von Kamiyas neuem Studio, Clovers, ist eine Hommage an das legendäre Clover Studio von Capcom, wo er einst tätig war. Clover Studio, eine Abkürzung für „Creativity Lover“ (Kreativitätsliebhaber), brachte Titel wie „Viewtiful Joe“, „Okami“ und „God Hand“ hervor. Der Name Clovers kann als „C Lovers“ interpretiert werden, wobei das C für „Creative“ (kreativ) steht.

Das Logo des Studios, ein vierblättriges Kleeblatt aus vier Cs, geht jedoch noch tiefer. Jedes C repräsentiert eine Kernphilosophie: „Challenge“ (Herausforderung), „Creativity“ (Kreativität) und „Craftsmanship“ (Handwerkskunst). Das vierte C bleibt bewusst offen und kann von jedem Mitarbeiter selbst definiert werden – ein Ausdruck von Individualität und persönlichem Wachstum innerhalb des Studios.

