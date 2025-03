No Rest for the Wicked: Moon Studios trennen sich von Take-Two – Wie geht für das RPG weiter?

No Rest for the Wicked:

Im Rahmen einer aktuellen Präsentation von "No Rest for the Wicked" wiesen die Verantwortlichen der Moon Studios darauf hin, dass sich das Studio dazu entschloss, die Zusammenarbeit mit dem Publisher Take-Two Interactive zu beenden. Doch was bedeutet das Ganze für die weitere Entwicklung des Action-Rollenspiels?

Nach der offiziellen Ankündigung im Dezember 2023 startete das von den „Ori“-Machern der Moon Studios entwickelte Action-Rollenspiel „No Rest for the Wicked“ im April 2024 auf dem PC in den Early-Access.

Als Publisher fungierte Private Division, das Indie-Label von Take-Two Interactive. Als das Unternehmen Private Division im November 2024 verkaufte, erwarb der Käufer auch fast alle bestehenden und unveröffentlichten Spiele des Indie-Labels. Eine Ausnahme bildete „No Rest for the Wicked“, das kein Bestandteil des Deals war, da Take-Two Interactive das Action-RPG „weiter unterstützen wollte“.

In einer aktuellen Mitteilung kündigten die Moon Studios in dieser Woche ihre Trennung von Take-Two Interactive an. Doch was bedeutet diese Entscheidung für die weitere Entwicklung von „No Rest for the Wicked“?

Kreative Visionen und eine neue Erweiterung

In der Ankündigung wiesen die Moon Studios darauf hin, dass sie sich die Publishingrechte an „No Rest for the Wicked“ sicherten und dazu übergingen, das Action-Rollenspiel in Eigenregie fertigzustellen und zu veröffentlichen. Laut dem österreichischen Studio versetzt dieser Schritt die Entwickler in die Lage, ihre kreativen Visionen umzusetzen, ohne Einschränkungen durch einen Publisher hinnehmen zu müssen.

„Wir haben uns die Veröffentlichungsrechte für No Rest for the Wicked gesichert, was es uns ermöglicht, unsere Vision ohne Einschränkungen umzusetzen“, so die Moon Studios.

Eine weitere Ankündigung der Moon Studios betrifft das Spiel an sich. Wie die Entwickler bekannt gaben, arbeiten sie aktuell an der Erweiterung „The Breach“. „The Breach“ erscheint am 30. April 2025 und versteht sich laut den Moon Studios als bisher umfangreichstes Add-on zur Early-Access-Fassung „No Rest for the Wicked“.

Bezüglich der gebotenen Inhalte ergänzten die Verantwortlichen, dass mit „The Breach“ zum einen neue Gebiete, Rüstungen, Fraktionen, Feinde und Waffen Einzug halten. Außerdem wird „The Breach“ die Geschichte des Spiels erweitern und die Größe der Spielwelt verdoppeln.

Ein Vier-Spieler-Coop und weitere Neuerungen

Abschließend wagten die Moon Studios einen kurzen Blick in die Zukunft und verrieten, wie es nach der Veröffentlichung von „The Breach“ weitergeht. Nach dem Release des Add-ons wird das Team mit den Arbeiten am nächsten großen Content-Update beginnen.

Zu den interessantesten Neuerungen gehört der kooperative Multiplayer für vier Spieler.

Ebenfalls geplant sind weitere Inhalte sowie zusätzliche Musik für den Soundtrack, die vom zurückkehrenden Komponisten der „Ori“-Serie, Gareth Coker, komponiert wurde.

Während die Early-Access-Version von „No Rest for the Wicked“ lediglich für den PC erhältlich ist, soll das Action-RPG in der Version 1.0 zudem für die Konsolen erscheinen.

Wann es so weit sein wird, ist allerdings noch unklar.

