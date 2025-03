PlayStation VR2:  Out of Sight VR, Roboquest VR, Surviving Mars Pioneer und mehr angekündigt

Virtual Reality konnte bislang nicht den großen Durchbruch erzielen, geht aber längst nicht den Weg des einstigen 3D-Hypes. Das gilt auch für Sonys PlayStation VR 2. Seit der Veröffentlichung des Headsets im Jahr 2023 hat sich das Spieleangebot kontinuierlich erweitert.

Flat2VR Studios steuert weitere Titel bei, die in den kommenden Monaten für PlayStation VR2 erscheinen werden.

Neue VR-Titel für PlayStation VR2 vorgestellt

Im Rahmen des VR-Games-Showcase präsentierte Flat2VR Studios mehrere neue Titel für PS VR2. Die Auswahl umfasst verschiedene Genres und richtet sich an eine breite Spielerschaft. Nachfolgend eine Übersicht:

Out of Sight VR: Horror aus einer einzigartigen Perspektive

In „Out of Sight VR“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Sophie, einem blinden Mädchen, das sich mithilfe der Augen ihres Teddybären orientiert. Entwickelt von The Gang und für VR adaptiert von Flat2VR Studios, spielt sich dieses Horror-Puzzle-Abenteuer in einem düsteren Herrenhaus ab.

Spieler müssen „kniffelige Rätsel“ lösen, sich durch die Umgebung navigieren und den Entführern ausweichen. Der Launch soll „bald“ erfolgen.

Roboquest VR: Roguelite-Shooter in Virtual Reality

„Roboquest VR“ bringt laut Entwickler die rasante Action des Originalspiels in die VR-Welt. In Zusammenarbeit mit RyseUp Studios und Starbreeze Publishing entwickelt, spielt das FPS-Abenteuer in einer postapokalyptischen Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird.

Spieler kämpfen sich mit über 100 Waffen durch handgefertigte Level, verbessern ihre Fähigkeiten und können sich im Koop-Modus gemeinsam der Bedrohung stellen. Die Veröffentlichung für PS VR2 soll im Herbst erfolgen.

Surviving Mars Pioneer: Überleben auf dem roten Planeten

„Surviving Mars: Pioneer“ ist ein VR-Ableger der bekannten „Surviving Mars“-Reihe. Entwickelt von Bolverk Games und veröffentlicht von Flat2VR Studios in Zusammenarbeit mit Paradox Interactive, versetzt das Spiel PS VR2-Besitzer in die Rolle eines einsamen Siedlers auf dem Mars. Ressourcenmanagement, Basisbau und Überlebensstrategien stehen im Mittelpunkt. Der Early Access startet in diesem Jahr.

Wichtige Features:

Aufbau und Verwaltung eines autonomen Bergbaubetriebs

Rohstoffgewinnung, Sauerstoff- und Gesundheitsmanagement

Dynamische Wirtschaftsmechaniken und Expansion

Shadowgate VR: The Mines of Mythrok – Magie und Rätsel in einer alten Zwergenmine

Das erste VR-Spiel der „Shadowgate“-Reihe führt Spieler in eine verlassene Zwergenmine voller Rätsel, magischer Artefakte und bedrohlicher Kreaturen. Entwickelt von Zojoi und veröffentlicht von Flat2VR Studios, kombiniert das Spiel laut Hersteller klassische Abenteuer-Elemente mit Virtual Reality.

Spieler nutzen einen Zauberstab und einen magischen Schild, um sich gegen Feinde zu verteidigen und das Geheimnis der Mine zu lüften.

Wrath: Aeon of Ruin VR – Klassischer Shooter in Virtual Reality

„Wrath: Aeon of Ruin VR“ bringt die Intensität klassischer 90er-Jahre-Shooter in die VR-Welt. Entwickelt von Team Beef in Zusammenarbeit mit Flat2VR Studios und 3D Realms, basiert das Spiel auf der Quake-Engine.

Features des Spiels laut Hersteller:

Rasante FPS-Action mit überarbeiteten VR-Mechaniken

Physisches Nachladen und beidhändiger Waffeneinsatz

Labyrinthartige Level mit versteckten Geheimnissen

Spieler navigieren in „Wrath: Aeon of Ruin VR“ durch verfallene Ruinen, kämpfen gegen albtraumhafte Kreaturen und nutzen ein Arsenal an verheerenden Waffen.

Postal 2 VR: Open-World-Chaos erstmals in VR

Mit „Postal 2 VR“ erhält der kontroverse Open-World-Klassiker von 2003 eine Neuauflage für Virtual Reality. Entwickelt von Team Beef in Zusammenarbeit mit Flat2VR Studios und Running With Scissors, bringt das Spiel die für die Reihe bekannte anarchische Action in ein immersives VR-Format.

Zu den Features der VR-Version gehören:

Manuelles Nachladen und überarbeitete Physik für Waffen

Beidhändiger Kampf mit frei kombinierbaren Waffen

Überarbeitetes Inventarsystem und neue Benutzeroberfläche

Spieler schlüpfen in die Rolle von „The Postal Dude“ und entscheiden selbst, wie sie ihre Woche in der fiktiven Stadt Paradise verbringen. Die VR-Umsetzung bietet neue Interaktionsmöglichkeiten und ein überarbeitetes Gameplay.

Preisreduktion für PlayStation VR2

Vor den jüngsten Spieleankündigungen gab Sony eine Preissenkung für PlayStation VR2 bekannt. Die unverbindliche Preisempfehlung wurde im März 2025 von 599,99 Euro auf 449,99 Euro gesenkt. Wir berichteten:

Dies könnte den Zugang zur VR-Plattform für neue Nutzer erleichtern und die Verbreitung des Headsets weiter fördern – vor allem, nachdem die Kompatibilität mit PCs hergestellt wurde.

