PS5 & PS4: Angebote mit bis zu 95 Prozent Rabatt – Mega-März-Deals im PSN gestartet

Sony hat im PlayStation-Store eine große Rabattaktion gestartet. Zahlreiche PlayStation-Spiele sind für kurze Zeit günstiger erhältlich, darunter Blockbuster-Titel und Indie-Hits. Spieler können bis zu 95 Prozent sparen.

Das Stealth-Action-Spiel „Sniper Elite 5“ gibt es etwa mit 75 Prozent Rabatt für schlappe 14,99 Euro. Mit „Sniper Elite: Resistance“ kam in diesem Jahr der neuste Teil der Reihe auf den Markt. Wer gerne ungewöhnliche Simulationen spielt, kann sich den „Powerwash Simulator“ für 17,49 Euro sichern – ein Preisnachlass von 30 Prozent.

Starke Rabatte auf Top-Titel

Auch große Action-Spiele sind Teil des Sales. So ist das gefeierte „God of War Ragnarök“ mit 50 Prozent Rabatt für 39,99 Euro zu haben. „Gran Turismo 7“ wiederum nehmen Rennspielfans für 39,99 Euro mit, was einem Rabatt von 50 Prozent entspricht. „The Order: 1886“ ist für 13,99 Euro im Sale vertreten – ein reisnachlass von 65 Prozent.

Freunde des Horrorgenres kommen ebenfalls auf ihre Kosten: „Silent Hill 2“ gibt es mit immerhin 30 Prozent Rabatt für 48,99 Euro, während das Survival-Horror-Spiel „Resident Evil 7“ mal wieder um 60 Prozent auf 7,99 Euro reduziert wurde.

Auch Rollenspielfans profitieren: „Final Fantasy 16“ ist um 35 Prozent günstiger und kostet 38,99 Euro. Im PSN ist es ein neuer Bestpreis. Allerdings lohnt sich ein Vergleich. Die Disk-Version gibt es bei Amazon für unter 32 Euro.

Das Indie-Abenteuer „Dredge“ gibt es mit 40 Prozent Rabatt für 14,99 Euro. Wer in die Welt der Yakuza eintauchen möchte, kann sich „Like A Dragon: Infinite Wealth“ für 34,99 Euro sichern – 50 Prozent günstiger als regulär. Die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ ist um 30 Prozent auf 41,99 Euro reduziert.

Weitere Angebote in der Übersicht

Neben den bereits genannten Titeln gibt es zahlreiche weitere Spiele im Sale. Nachfolgend eine Auswahl:

Another Crab’s Treasure – 17,99 Euro (-40%)

– 17,99 Euro (-40%) Angry Birds VR: Isle Of Pigs – 9,99 Euro (-55%)

– 9,99 Euro (-55%) Aliens: Dark Descent – 19,99 Euro (-50%)

– 19,99 Euro (-50%) Arranger: A Role-Puzzling Adventure – 8,99 Euro (-50%)

– 8,99 Euro (-50%) Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition – 13,99 Euro (-30%)

– 13,99 Euro (-30%) Bonfire Peaks – 7,19 Euro (-60%)

– 7,19 Euro (-60%) Breakers Collection – 9,99 Euro (-50%)

– 9,99 Euro (-50%) Contra: Operation Galuga – 23,99 Euro (-50%)

– 23,99 Euro (-50%) Cygni: All Guns Blazing – 17,99 Euro (-50%)

– 17,99 Euro (-50%) Demeo – 19,99 Euro (-55%)

– 19,99 Euro (-55%) Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles – 14,99 Euro (-75%)

– 14,99 Euro (-75%) Fashion Police Squad – 7,64 Euro (-55%)

– 7,64 Euro (-55%) Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 18,99 Euro (-62%)

– 18,99 Euro (-62%) Final Vendetta – 6,24 Euro (-75%)

– 6,24 Euro (-75%) Greedfall – 8,74 Euro (-75%)

– 8,74 Euro (-75%) Grimgrimoire Oncemore – 24,99 Euro (-60%)

– 24,99 Euro (-60%) Gunborg: Dark Matters – 2,99 Euro (-80%)

– 2,99 Euro (-80%) Inscryption – 7,99 Euro (-60%)

– 7,99 Euro (-60%) Killer Frequency – 8,49 Euro (-66%)

– 8,49 Euro (-66%) Labyrinth of Galleria: The Moon Society – 24,99 Euro (-60%)

– 24,99 Euro (-60%) Lego Builder’s Journey – 4,99 Euro (-75%)

– 4,99 Euro (-75%) Let’s Build A Zoo – 8,99 Euro (-55%)

– 8,99 Euro (-55%) Like A Dragon: Ishin! – 14,99 Euro (-75%)

– 14,99 Euro (-75%) Live A Live – 19,99 Euro (-60%)

– 19,99 Euro (-60%) Meet Your Maker – 9,99 Euro (-50%)

– 9,99 Euro (-50%) Neva – 15,99 Euro (-20%)

– 15,99 Euro (-20%) Oaken – 5,99 Euro (-70%)

– 5,99 Euro (-70%) Outriders – 9,99 Euro (-50%)

– 9,99 Euro (-50%) Promenade – 7,49 Euro (-70%)

– 7,49 Euro (-70%) Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles – 29,99 Euro (-40%)

– 29,99 Euro (-40%) Serial Cleaners – 7,49 Euro (-70%)

– 7,49 Euro (-70%) Sophstar – 3,89 Euro (-70%)

– 3,89 Euro (-70%) Tactics Ogre: Reborn – 24,99 Euro (-50%)

– 24,99 Euro (-50%) The Entropy Centre – 6,24 Euro (-75%)

– 6,24 Euro (-75%) The Knight Witch – 4,99 Euro (-75%)

– 4,99 Euro (-75%) Ys VIII: Lacrimosa Of Dana – 19,99 Euro (-50%)

Das war längst nicht alles: Die neue Aktion umfasst mehr als 3.000 Angebote. Im PlayStation-Store sollte im Laufe des Tages eine Übersicht auftauchen. In der Zwischenzeit hilft die Liste auf dem PlayStation-Blog, die jedoch ohne Preisangaben veröffentlicht wurde.

Weitere Themen auf PLAY3.DE:

PS Plus im März 2025

Neben den aktuellen Rabatten gibt es auch Neuigkeiten zu PlayStation Plus. Die monatlichen Spiele für Mitglieder ab der Essential-Stufe stehen seit dem vergangenen Dienstag zum Download bereit. Mit dabei ist ein erst kurz zuvor veröffentlichtes Rollenspiel.

Weiter geht es heute mit der Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium. Sie erfolgt heute voraussichtlich um 17:30 Uhr unserer Zeit. Wir werden berichten.

