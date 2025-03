Rise of the Ronin: So gut wie unspielbar? Durchwachsenes Nutzerfeedback zum PC-Launch

Rise of the Ronin:

Ab sofort ist die PC-Version von "Rise of the Ronin" für den PC erhältlich. Wie die ersten Nutzer-Reviews auf Steam verdeutlichen, kämpft die PC-Umsetzung zum Launch mit diversen Problemen. Doch woran scheitert es im Detail?

Vor wenigen Tagen deuteten Berichte von Windows Central und VICE bereits an, dass die PC-Umsetzung von „Rise of the Ronin“ zum Release mit diversen technischen Problemen zu kämpfen haben könnte, die auf eine unzureichende Optimierung zurückzuführen sind.

Eindrücke, die sich leider bewahrheiten sollten. Mittlerweile ist „Rise of the Ronin“ für den PC erhältlich und sorgt zum Launch für durchwachsenes Feedback. In den Nutzerwertungen auf Steam reicht es kurz nach dem Release für den PC lediglich für das Rating „Ausgeglichen“.

Während das Spiel an sich bei den Nutzern gut ankommt, ist es vor allem die technische Umsetzung der PC-Portierung, die den betroffenen Spielern sauer aufstößt. Selbst eine GeForce RTX 4090 garantiere nämlich keine flüssige Spielerfahrung. Mitunter wird die PC-Version von „Rise of the Ronin“ sogar als „nahezu unspielbar“ beschrieben.

Nutzer raten aktuell von einem Kauf ab

Insbesondere die Tatsache, dass eine PC-Version von „Nioh 2“ bei ihnen beispielsweise für keine technischen Probleme sorgte, lässt die Betroffenen bei der PC-Umsetzung von „Rise of the Ronin“ mit einem Kopfschütteln zurück.

Ein Nutzer kommentiert seine Erfahrung mit den folgenden Worten: „Nioh 2 lief ziemlich gut und die Grafik ist nicht ganz so weit von diesem Spiel entfernt. Ich habe es wirklich satt, dass PC-Ports heutzutage selbst auf den besten Maschinen große Probleme haben.“

Er ergänzte: „In Kombination mit der Tatsache, dass es heutzutage schwieriger denn je ist, eine leistungsstarke GPU zu bekommen, sollten Entwickler wirklich etwas mehr Anstrengungen unternehmen, um ihre PC-Ports zu optimieren, anstatt… Gott weiß, was zu dieser Monstrosität eines Ports geführt hat.“

Andere Spieler wiederum raten aufgrund des technischen Zustands der PC-Version aktuell von einem Kauf ab. „Es bricht mir das Herz. Aber ich kann das Spiel in seinem aktuellen Zustand einfach nicht empfehlen. Die Optimierung ist so schlecht, wie alle sagen“, heißt es dazu beispielsweise.

„Wenn ihr Wo Long zum Launch gespielt haben solltet und euch an die Optimierungsprobleme erinnert, die diesen Titel beim Start geplagt haben. Das hier ist tatsächlich noch schlimmer. Es ist wirklich Mist. Ich werde wahrscheinlich mein Geld zurückverlangen und auf einen Patch warten.“

Aussagen, denen sich im Bereich der Nutzerwertungen zahlreiche Spieler anschlossen. Auch die Grafik der PC-Version kommt nicht ohne Kritik davon und wird mitunter als nicht mehr zeitgemäßig beschrieben.

Unter dem Strich geben die Eindrücke der PC-Community dennoch Grund zur Hoffnung. Denn während die Spieler die technische Umsetzung beziehungsweise die fehlende Optimierung kritisieren, bleibt die grundlegende Gameplay-Erfahrung von „Rise of the Ronin“ auch auf dem PC erhalten.

Daher rät die PC-Community interessierten Spielern dazu, zunächst Updates abzuwarten, die die technische Erfahrung auf dem PC optimieren. Da sich Team Ninja und Koei Tecmo Games bislang nicht zu Wort meldeten, ist allerdings unklar, wann mit den ersten Optimierungen zu rechnen ist.

