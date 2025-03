Rise of the Ronin: Team Ninjas Samurai-Abenteuer hätte es ohne Sony wohl nie gegeben

Rise of the Ronin:

„Rise of the Ronin“, das im vergangenen Jahr exklusiv für die PS5 veröffentlicht wurde, ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Entwickler Team Ninja und Sony. Wie die Macher jetzt in einem Interview verraten haben, wäre die Entwicklung des Samurai-Abenteuers ohne Sonys Unterstützung auch nicht möglich gewesen.

In der jüngsten Vergangenheit machte sich Entwickler Team Ninja vor allem durch die beiden „Nioh“-Spiele einen Namen, die sowohl Spieler als auch Kritiker überzeugten und bis heute zu den besten Vertretern des sogenannten Soulslike-Genres zählen. Sie kombinierten ein komplexes und herausforderndes Kampfsystem mit umfangreichen Rollenspiel-Elementen.

Im September 2022 kündigte Team Ninja mit „Rise of the Ronin“ ein weiteres Samurai-Abenteuer an, das in enger Zusammenarbeit mit Sony entstand und im März des vergangenen Jahres exklusiv für die PS5 veröffentlicht wurde. Und ohne die Mithilfe von Sony hätte es das Spiel auch nicht gegeben. Das hat Fumihiko Yasuda, der Chef von Team Ninja, jetzt in einem Interview verraten.

Unterstützung durch Sony macht Rise of the Ronin erst möglich

Bei „Rise of the Ronin“ handelte es sich um ein Second-Party-Spiel und dementsprechend war Sony auch stark in die Entwicklung eingebunden. Im Gespräch mit der Webseite RPGSite verriet Yasuda: „Wir erhielten Unterstützung bei der Veröffentlichung und Lokalisierung der Nioh-Reihe, aber bei Rise of the Ronin war PS Studios fast am gesamten Entwicklungsprozess der PS5-Version beteiligt.“

Er führte aus: „Sie teilten wertvolle Einblicke zu verschiedenen Aspekten, einschließlich Barrierefreiheit und der Verbesserung der Genauigkeit des Onboardings, was nicht nur den Wert des Titels steigerte, sondern auch eine bedeutende Erfahrung für Team Ninja darstellte.“

Aus diesem Grund hätte „Rise of the Ronin“ ohne Sony auch „nicht hätte starten können“, wie Produzent Yosuke Hayashi ergänzte. „Wir sind dem PS Studios-Team äußerst dankbar, dass sie uns bei dieser neuen Herausforderung unterstützt haben“, hieß es abschließend.

PC-Version aktuell mit Problemen

Nachdem „Rise of the Ronin“ am 22. März 2024 zunächst exklusiv für die PS5 veröffentlicht wurde, erfolgte am gestrigen Dienstag der Release für den PC. Doch nachdem zuletzt schon die PC-Version von „Marvel’s Spider-Man 2“ von technischen Problemen geplagt war, hat jetzt auch die Portierung von Team Ninjas Action-Abenteuer mit einer schlechten Optimierung zu kämpfen. Einige Spieler bezeichneten die Umsetzung als „nahezu unspielbar“ und raten aktuell von einem Kauf ab.

In „Rise of the Ronin“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines herrenlosen Samurai im Japan des 19. Jahrhunderts, am Ende der turbulenten Edo-Periode. Angesichts des wachsenden Einflusses des Westens muss der Protagonist seinen eigenen Weg durch eine chaotische Welt finden. Dabei beeinflussen die Entscheidungen des Spielers den Verlauf der Geschichte maßgeblich. Die weitläufige, offene Spielwelt lädt zum Erkunden ein, während das anspruchsvolle und actionreiche Kampfsystem ganz in der Tradition von Team Ninja steht.

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren