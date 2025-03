Skate: EA tut EA-Dinge – Mikrotransaktionen halten schon in der geschlossenen Alpha Einzug

Aktuell befindet sich der Free2Play-Titel "Skate" in der geschlossenen Alpha. Wie die Spieler feststellten, versah EA den Titel schon jetzt mit Mikrotransaktionen. Dies ließ natürlich die Frage aufkommen: Sind Pay2Win-Inhalte zu befürchten?

Wie ein Blick auf die Bilanz von Electronic Arts verdeutlicht, wird das Geschäftsmodell des Publishers zu einem großen Teil von Live-Service-Inhalten und digitalen Gütern getragen.

So generierte EA im Kalenderjahr Umsätze in Höhe von 7,347 Milliarden US-Dollar. Für 5,449 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 74 Prozent war die Sparte „Live-Service & andere“ verantwortlich. Daher dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass EA in möglichst vielen Spielen auf Ingame-Käufe und Mikrotransaktionen setzt.

Der nächste Titel, den EA mit Mikrotransaktionen versah, ist noch gar nicht in Form der Vollversion erhältlich und befindet sich aktuell noch in der geschlossenen Alpha: „Skate“. Dies hielt EA jedoch nicht davon ab, schon jetzt digitale Inhalte zum Kauf anzubieten.

Sind Pay2Win-Inhalte zu befürchten?

Auf Reddit ging ein Teilnehmer der geschlossenen Alpha von „Skate“ auf dieses Thema ein und wies darauf hin, dass die Mikrotransaktionen zum aktuellen Zeitpunkt rein kosmetischer Natur sind. Booster oder andere Pay2Win-Inhalte, mit denen sich die Spieler einen Vorteil verschaffen können, biete EA nicht an.

Da die Vollversion von „Skate“ in Form eines Free2Play-Titels erscheint, war der Einsatz von Mikrotransaktionen absehbar. Dass die Ingame-Käufe bereits in der geschlossenen Alpha den Weg ins Spiel fanden, verwunderte jedoch den einen oder anderen.

Beim nächsten Start von „Skate“ wartet der folgende Hinweis auf Teilnehmer an der Closed-Alpha: „Um diese Ziele beim Early-Access zu erreichen, haben wir die Möglichkeit aktiviert, virtuelle Währung (San Van Bucks) in unserem laufenden Closed Alpha-Playtest zu kaufen und zu verwenden.“

„Euer Feedback, um ein großartiges Erlebnis zum Early-Access-Start zu gewährleisten, ist von wichtiger Bedeutung.“

Ingame-Währung wird zum Early-Access-Start erstattet

Darüber hinaus weist Electronic Arts in der Mitteilung darauf hin, dass die Fortschritte in der geschlossenen Alpha jederzeit zurückgesetzt werden können. Spätestens zum Early-Access-Start werden die Entwickler einen kompletten Reset durchführen. Dieser betrifft auch erworbene Ingame-Gegenstände.

Verloren sind die von den Spielern gekauften „San Van Bucks“ allerdings nicht. Sofern die Teilnehmer der geschlossenen Alpha zum Early-Access-Start den gleichen Account verwenden, wird ihnen die investierte virtuelle Währung erstattet beziehungsweise ihrem Konto guteschrieben.

„Skate“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

