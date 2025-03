Stardew Valley: Auch Swen Vincke begeistert von „Baldur’s Gate 3“-Mod

Auch wenn „Baldur’s Gate 3“ schon beinahe zwei Jahre offiziell auf dem Markt ist, können die Spieler nicht genug von dem beliebten Rollenspiel aus dem Hause Larian bekommen. Die Liebe geht sogar so weit, dass sie sich schon auf andere Spiele auswirkt.

Vor wenigen Tagen ist eine neue Mod für „Stardew Valley“ erschienen, die die Welt von „Baldur’s Gate 3“ nach Pelican Town holt. Auch der Gründer und CEO von Larian, Swen Vincke, sprach nun sein Lob für die Modifikation aus.

Astarion macht jetzt auch beim Farmen eine gute Figur

„Baldur’s Village“ heißt die Mod für „Stardew Valley“, die nun kostenlos über NexusMods heruntergeladen werden kann. Die Mod fungiert als kleine Erweiterung, die über 20 neue Figuren, sechs neue Orte sowie eigene Shops und spezielle Items in das beliebte Farm-Spiel bringt.

„Nördlich von Pelican Town wurde vor kurzem ein neues Dorf errichtet und seine neuen Bewohner scheinen… eher ungewöhnlich zu sein“ heißt es in der Beschreibung zu „Baldur’s Village“. In der Mod treffen die Spieler auf einige bekannte Charaktere aus „Baldur’s Gate 3“. Eine der beliebtesten Figuren aus Larians Rollenspiel, der Vampir Astarion Ancunín, erhält in der Mod eine vollständig entwickelte persönliche Geschichte und kann zudem geheiratet werden.

Das Crossover von „Stardew Valley“ und „Baldur’s Gate 3“ hat auch die Aufmerksamkeit von Swen Vincke erregt, der dem Team über Social Media sein Lob aussprach. „Da steckt so viel Liebe drin“, schrieb der Entwickler. „Tolle Arbeit!“ Xun, einer der Verantwortlichen für „Baldur’s Village“, dankte dem Chef von Larian daraufhin. „Du warst schon immer eine Inspiration und deine Worte bedeuten uns sehr viel. Wir danken dir aufrichtig für deine Ermutigung.“

Entwickler konzentrieren sich auf die nächsten Projekte

Das belgische Studio Larian ist nach „Baldur’s Gate 3“ mittlerweile zu seinem nächsten Spiel weitergezogen. Kürzlich bestätigte der Entwickler, dass ein Großteil der Mitarbeiter bereits an dem nächsten Projekt arbeite. Allerdings erwartet die Fans von „Baldur’s Gate 3“ noch das große Update 8, das neue Unterklassen, einen Fotomodus und mehr zu dem Rollenspiel bringt.

Auch Eric „ConcernedApe“ Barone, der Entwickler von „Stardew Valley“, arbeitet an seinem nächsten Projekt. Dieses trägt den Namen „Haunted Chocolatier“, wird laut Barone jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor es erscheinen kann.

