Astro Bot: Legendärer Assassine wartet darauf im neuesten Level gerettet zu werden

Am 13. Februar hatte Team Asobi damit begonnen, im wöchentlichen Rhythmus an jedem Donnerstag ein neues Level für „Astro Bot“ zu veröffentlichen. Und so hat heute, am 13. März, das vorerst wohl letzte Level Einzug ins Spiel erhalten. Dafür muss lediglich das kostenlose Update 1.016 heruntergeladen werden.

Der neue Abschnitt trägt den Titel „Hardcore gepanzert“, doch anstatt eines Spezial-Bots aus der bekannten „Armored Core“-Reihe von FromSoftware – von der zwei Teile im März erstmals im Rahmen von PS Plus Premium in Europa erscheinen – begibt sich Astro auf die Suche nach dem wohl bekanntesten Assassinen der Videospielgeschichte.

Ezio aus Assassin’s Creed 2 ab sofort in Astro Bot

Die Rede ist natürlich von Ezio Auditore da Firenze, der erstmals in „Assassin’s Creed 2“ auftauchte. Außerdem spielte er in „Assassin’s Creed: Brotherhood“ und „Assassin’s Creed: Revelations“ die Hauptrolle und tauchte auch in den Kurzfilmen „Assassin’s Creed Embers“, „Assassin’s Creed Lineage“ und „Assassin’s Creed Ascendance“ auf. So handelt es sich bei Ezio wohl um den bekanntesten und auch beliebtesten Protagonisten aus Ubisofts erfolgreicher Action-Adventure-Reihe.

Wer Ezio im neuen „Hardcore gepanzert“-Level von „Astro Bot“ rettet, kann ihn im Anschluss in der Hub-Welt besuchen. Dort sitzt er stilgerecht auf seinem eigenen Turm, von dem aus er den aus den Spielen bekannten Glaubenssprung vollführen kann – Heuhaufen natürlich inklusive. Ezio ist nach „Tekken“-Kämpfer Heihachi, Toan aus „Dark Cloud“, Jade aus „Beyond Good & Evil“ und Sir Galahad aus „The Order: 1886“ der vorerst finale Spezial-Bot.

Sind weitere Inhalte für Astro Bot geplant?

Wie es in Zukunft mit „Astro Bot“ weitergehen wird, hat Team Asobi noch nicht bekannt gegeben. Es ist allerdings durchaus wahrscheinlich, dass noch mehr zusätzliche Inhalte für das erfolgreiche Jump & Run veröffentlicht werden – ob kostenlos oder kostenpflichtig, lässt sich natürlich nicht sagen. Mit Charakteren aus „Final Fantasy 7“ sollten Fans jedoch nicht rechnen, da Square Enix eine Kollaboration bereits abgelehnt hat.

„Astro Bot“ ist seit September vergangenen Jahres exklusiv für die PS5 erhältlich und gilt als eines der besten Spiele für die Sony-Konsole. Außerdem wurde der fröhliche Plattformer mit dem kleinen Roboter im Rahmen der Game Awards 2024 auch zum Spiel des Jahres gekrönt. Wer noch nicht im Besitz einer PS5 ist, hat zudem ab morgen die Gelegenheit, ein besonders günstiges Bundle mit „Astro Bot“ zu erstehen.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren