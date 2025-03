Death Stranding 2: Kojima hat im neuen Trailer Hinweise versteckt – Habt ihr sie alle entdeckt?

„Death Stranding 2“ präsentierte sich zu Wochenbeginn in einem beeindruckenden, zehnminütigen Trailer, der umfangreiche Einblicke in Hideo Kojimas neuestes Werk bot. Doch damit nicht genug: Wie der Entwickler nun verriet, sind im Video zahlreiche versteckte Hinweise zu finden, die bislang unentdeckt blieben.

Der legendäre japanische Spieledesigner Hideo Kojima, der vor allem als Schöpfer der „Metal Gear“-Reihe bekannt ist, ist ein Meister der kryptischen Andeutungen und versteckten Botschaften. Seine Spiele sind berühmt für ihre tiefgründigen Erzählungen und unzähligen Easter Eggs, während seine Trailer mit symbolträchtigen Bildern und rätselhaften Hinweisen gespickt sind.

Das gilt offensichtlich auch für den neuen „Death Stranding 2“-Trailer, der zu Beginn der Woche veröffentlicht wurde und zehn Minuten lang einen umfassenden Einblick in Kojimas neuestes Werk bot. Wie der Entwickler nun nämlich selbst enthüllte, verbirgt das Video „eine Reihe von Hinweisen“, die von den Spielern bisher unentdeckt geblieben sind.

Death Stranding 2 mit Tag-Nacht-Zyklus?

„Wenn man sich das Spielsystem genau ansieht, gibt es eine Reihe von Hinweisen“, gab Kojima in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt. Allerdings gibt sich der Japaner gewohnt kryptisch und gab lediglich einen kleinen Tipp: „Zum Beispiel die SSS-Autobahnen – man wird feststellen, dass einige Bereiche ein Dach haben. Außerdem leuchten die Strukturen nachts hell wie Supermärkte.“

Was es mit den überdachten Autobahnen auf sich hat, bleibt für die Fans aktuell noch ein Rätsel. Die Community ist sich jedoch weitgehend einig, dass Kojimas Hinweis auf die „Nacht“ einen vollwertigen Tag-Nacht-Zyklus in „Death Stranding 2“ andeutet, ein Feature, das im Vorgänger fehlte. Abgesehen von diesem deutlichen Hinweis vermuten die Fans, dass der Trailer aber noch viele weitere Geheimnisse enthält. Seit Kojimas Äußerung sind sie eifrig dabei, diese zu finden und zu entschlüsseln.

Kojima und seine Metal-Gear-Vergangenheit

Der neue Trailer zu „Death Stranding 2“ sorgte bei den Fans aber auch in anderer Hinsicht für Aufsehen. Die Vorschau präsentierte erstmals einen neuen Charakter namens Neil, der laut Kojima eine bedeutende Rolle im Spiel einnehmen wird. Besonders auffällig: In einer Szene, in der er ein Bandana anlegt, erinnert er stark an Solid Snake. Zudem ist im Trailer ein Schiff zu sehen, das frappierende Ähnlichkeiten zu den ikonischen „Metal Gear“-Mechs Rex und Zeke aufweist.

Erscheinen wird „Death Stranding 2“ am 26. Juni 2026 exklusiv für die PS5. Die Vorbestellungen starten bereits in der nächsten Woche, genauer gesagt am 17. März. Neben der herkömmlichen Standardfassung wird auch eine digitale Deluxe Edition und eine 250 Euro teure Collector’s Edition erhältlich sein. Käufer der Sondervarianten erhalten zudem 48 Stunden verfrühten Zugriff auf das Spiel.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren