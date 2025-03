Defiance: Totgeglaubtes MMO kehrt zurück – schon wieder

Ein weiteres Mal kehrt "Defiance" zurück. Das Studio Fawkes will das MMO nun noch einmal in Zusammenarbeit mit der Community aufleben lassen.

Das 2013 erschienene MMO „Defiance“ von Trion Worlds sollte seinen Spielern einen besonderen Kniff bieten. Das Spiel erschien zusammen mit einer recht hochwertig produzierten SciFi-Serie, die im gleichen Universum spielen und die Geschichte vorantreiben sollte.

Allerdings klang das Ganze auf dem Papier besser, als es dann war. Spiel und Serie überschnitten sich wenig. Nach drei Staffeln wurde die Show abgesetzt und das „Defiance“-Spiel siechte vor sich hin. 2021 fand auch der SciFi-Shooter sein Ende. Der Indie-Entwickler und Publisher Fawkes will den Multiplayer-Titel nun zurückbringen.

Totgeglaubte leben länger?

Dabei ist es gar nicht die erste Wiederbelebung, die „Defiance“ durchmacht. Denn schon 2018 erwarb Gamigo die Rechte an dem MMO und brachte den Shooter mit „Defiance 2050“ erneut auf den Markt. Dabei wurden nicht nur visuelle und Gameplay-technische Verbesserungen versprochen. Auch sollten neue Inhalte für das postapokalyptische SciFi-MMO erscheinen.

Die Neuauflage „Defiance 2050“ konnte sich gut drei Jahre halten, bevor die Lichter im April 2021 endgültig ausgingen. Doch jetzt will Fawkes sein Glück mit Hilfe der Community versuchen.

„Nach vielen tiefen Diskussionen in Foren wie r/Defiance und dem Anschauen von enthusiastischen Videorezensionen auf YouTube zusammen mit den Kommentaren, wurde uns klar, dass der Geist von Defiance immer noch hell brennt“, schrieb das Indie-Studio auf seiner Webseite. Weiter kündigte das Unternehmen an, dass es die weltweiten Entwicklungs- und Veröffentlichungsrechte sowohl für „Defiance“ als auch für „Defiance 2050“ für alle Plattformen lizensieren konnte.

Community soll das Sagen haben

Wie Fawkes weiter schreibt, will man die Wiederbelebung von „Defiance“ Schritt für Schritt angehen. Daher will man im April 2025 mit der PC-Version des Spiels starten. Wenn die Spieler das Revival des MMOs annehmen sollten, will Fawkes auch den Release für die Konsolen prüfen.

Das Unternehmen plant, zuerst mit einem „sehr sauberen Zustand des Spiels“ anzufangen. Dabei soll „Defiance“ so erscheinen, wie die Spieler es gewohnt sind und es lieben. Von da aus wollen die Entwickler gemeinsam mit der Community wachsen.

„Wir möchten, dass jedes Update, jedes neue Ereignis und jeder epische Moment im Spiel die Leidenschaft und das Feedback unserer Community widerspiegelt“, schreibt das Studio Fawkes weiter. Dies soll bedeuten, dass sich die Spieler aktiv in die Entwicklung einbringen können.

