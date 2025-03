Devil May Cry: „Definitive“ Batman-Stimme posthum in der Netflix-Serie – Trailer liefert Vorgeschmack

Die Netflix-Serie „Devil May Cry“ wird in der englischen Originalversion eine bekannte Stimme posthum zurückbringen. So wird Kevin Conroy, der als „definitive“ Stimme von Batman bekannt und 2022 verstorben ist, eine Rolle übernehmen. Ein neuer Trailer liefert einen ersten Vorgeschmack.

Anfang April wird auf Netflix die neue Animationsserie „Devil May Cry“ starten, die bereits 2018 angekündigt wurde und somit seit langer Zeit in Arbeit ist. Um auf den nahenden Start einzustimmen, steht ab sofort auch ein brandneuer Trailer bereit, der weitere Einblicke in das Abenteuer mit dem weißhaarigen Dämonenjäger aus Capcoms bekannter Spielereihe gewährt.

Wer den englischen Originaltrailer gesehen hat, dem dürfte dabei sofort eine markante Stimme aufgefallen sein: die des legendären Batman. Der verstorbene Synchronsprecher Kevin Conroy, für viele Fans die „definitive“ Stimme des Dunklen Ritters, ist posthum im Trailer zu hören. Und nicht nur das: Wie die Macher bestätigt haben, wird Conroy auch eine Rolle in der Serie übernehmen.

Bekannte Batman-Stimme kehrt in Devil May Cry zurück

Conroy lieh dem beliebten Superhelden erstmals in der Serie „Batman: The Animated Series“ von 1992 bis 1995 seine Stimme. Darauf folgte eine Vielzahl von DC-Animationsfilmen und -serien, und auch in den Videospielen war Conroy als Batman zu hören. So vertonte er Batman in der „Arkham“-Reihe von Entwickler Rocksteady und in den „Injustice“-Spielen. Zuletzt war er auch in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zu hören. Allerdings verstarb Conroy bereits 2022 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Nun kehrt er posthum als VP Baines in „Devil May Cry“ zurück – in die vermutlich letzte Rolle seiner Karriere. Dafür wurde er jetzt auch von Serienschöpfer Adi Shankar („Castlevania“) und Dante-Synchronsprecher Johnny Yong Bosch gelobt. Zudem bestätigten die Macher, dass die Aufnahmen vor seinem Tod entstanden sind und somit keine künstliche Intelligenz zum Einsatz kam.

Für Conroys Performance wurde keine KI genutzt

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schrieb Shankar: „Das Video wurde vor seinem Tod aufgenommen. Es wurde keine künstliche Intelligenz verwendet. Herr Conroy lieferte eine erstaunlich nuancierte Performance ab. Es war mir eine Freude und Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Und auch Dante-Sprecher Bosch, der in den „Devil May Cry“-Spielen von Capcom bereits Nero darstellte, äußerte sich zur Zusammenarbeit mit Conroy: „Es war eine Ehre, für die kommende DMC-Serie mit Kevin Conroy zusammenzuarbeiten. Eine wahre Legende. Batman: The Animated Series hat Cartoons für mich neu definiert.“

Selbst überzeugen können sich Zuschauer von Conroys Performance ab dem 3. April 2025, wenn „Devil May Cry“ exklusiv auf Netflix seine Premiere feiern wird. Zur Handlung liegen bislang noch keine konkreten Details vor, im Mittelpunkt steht jedoch der bekannte Halbdämon Dante, der erneut in einen Konflikt zwischen der Menschen- und Dämonenwelt gerät und sich finsteren Mächten stellen muss.

