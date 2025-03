GTA 6: Rockstar startet Discord-Server und die Fans drehen durch

Ende dieses Jahres soll es endlich so weit sein und „GTA 6“ wird erscheinen. Dabei wird der Release des Actionspiels von Entwickler Rockstar Games nicht nur neue Maßstäbe in der Gaming-Branche setzen. Experten sind sich sicher, dass „eine der größten Markteinführungen in der Unterhaltungsgeschichte, nicht nur im Spielebereich, sondern in allen Medien“, bevorsteht.

Der konkrete Release-Termin für „GTA 6“ bleibt jedoch ein Mysterium. Seit dem ersten Trailer im Dezember 2023 hat Rockstar Games keine Neuigkeiten mehr bekannt gegeben. Das führte dazu, dass die Fans die wildesten Theorien aufstellten, insbesondere zum nächsten Trailer. Und jetzt hat die Community einen neuen Hoffnungsschimmer gefunden: Der Start eines Discord-Servers hat die Spekulationen neu entfacht.

Discord-Server von Rockstar schürt den Fan-Hype

Am gestrigen Mittwoch gab Rockstar Games in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt, dass ab sofort ein offizieller Discord-Server verfügbar ist, den die Community nutzen kann, um sich zu vernetzen und mithilfe der „LFG“-Kanäle Mitspieler zu finden. Binnen kürzester Zeit drehten die Fans regelrecht durch und unter dem Beitrag sammelten sich mehr als 900 Kommentare. Viele der Nutzer forderten natürlich, Rockstar solle „jetzt Trailer 2 veröffentlichen“.

Und auch im Subredddit zu „GTA 6“ befeuerte der Start des Discord-Servers die Spekulationen. Dabei scheinen sich die Fans einig zu sein: Es müsste bald Neuigkeiten geben. Einer der Nutzer fragte: „Beginnt ihre Marketingkampagne endlich?“ Darauf antwortete ein anderer: „Mein Fachgebiet ist Marketing. Dies ist höchstwahrscheinlich eine sehr frühe Phase des GTA6-Marketingprozesses, da wir einen Discord-Server erstellen und bewerben. Es ist kein Zufall, dass dieser Beitrag im selben Jahr veröffentlicht wird, in dem das Spiel veröffentlicht wird.“

Wann startet das Marketing für GTA 6?

Sollte „GTA 6“ tatsächlich wie geplant noch in diesem Jahr erscheinen, dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass die Werbemaßnahmen bald anlaufen. In der Vergangenheit startete Rockstar das Marketing für die eigenen Spiele in der Regel ein halbes Jahr vor dem Release. Doch wie der Start des Discord-Servers einmal mehr beweist, sorgen die Spieler selbst für den Hype. Deswegen könne es sich Rockstar auch leisten, einfach stillzuschweigen, wie ein ehemaliger Mitarbeiter des Entwicklerstudios bereits hervorhob.

Auch wenn es Zweifler gibt, die mit einer Release-Verschiebung rechnen, scheint Rockstar jüngsten Berichten zufolge mit der Entwicklung im Zeitplan zu liegen. Neben dem prophezeiten Rekord-Umsatz gehen die Experten zudem davon aus, dass auch die Hardware-Verkäufe von der „GTA 6“-Veröffentlichung profitieren werden. Zunächst erscheint das Open-World-Spektakel nur für die PS5 und Xbox Series X/S. Hinweise auf eine baldige PC-Umsetzung tauchten aber schon auf.

