Kingdom Come Deliverance 2: Update 1.2 mit über 1.000 Fixes, Barbier und Mods auf PC

Für die Spieler von „Kingdom Come: Deliverance 2“ steht Update 1.2 bereit. Der Patch bringt eine lange Liste an Bugfixes und neuen Features in das Mittelalter-Rollenspiel.

Die Entwickler der tschechischen Warhorse Studios hatten es bereits vor einigen Tagen angekündigt, nun ist es da: Für „Kingdom Come: Deliverance 2“ steht ein neues Update auf allen Plattformen bereit.

Wie die Verantwortlichen angeben, enthält der neueste Patch über 1.000 Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die das Werk von fünf Monaten Arbeit sind. Unter anderem wurde an der Verfeinerung der Kampfmechanik sowie an einer Überarbeitung der Animationen gefeilt. Darüber hinaus enthält das Update mit dem Barbier den ersten kostenlosen DLC.

Heinrich hat jetzt die Haare schön

Schon vor dem Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“ haben die Entwickler ihre Post-Launch-Pläne zu dem Titel mitgeteilt. Mit Update 1.2 hält jetzt mit dem Barbier, den die Spieler in Zhelejov und Kuttenberg aufsuchen können, das erste kostenlose Feature Einzug in das Spiel.

Weiter wurden noch ein Hardcore-Modus sowie Pferderennen angekündigt. Diese werden jedoch anscheinend mit weiteren Updates zu dem Open-World-Rollenspiel hinzugefügt.

Update 1.2 enthält unter anderem Verbesserungen an den Erfolgen und Triumphen, der Alchemie und dem Schmieden. Darüber hinaus wurde das Verhalten von NPCs angepasst sowie die Leistung des Spiels optimiert.

Auch gibt es eine ganze Reihe an Änderungen am Balancing. So gibt es etwa Änderungen daran, wie schnell Lebensmittel mit der Zeit verderben. Auch wurde der Preis für Fleisch und anderen von Tieren erbeutete Gegenständen angepasst. Darüber hinaus wurde auch die Schwierigkeit beim Taschendiebstahl verändert.

Modding gibt es nur für den PC

Wer „Kingdom Come: Deliverance 2“ auf dem PC spielt, kann sich darüber hinaus über Modding-Unterstützung sowie die Integration des Steam Workshops freuen. Mit einem speziellen Toolkit können Modder nun über 300 Elemente in dem Spiel verändern. Diese reichen vom Kampf bis hin zum KI-Verhalten.

Alle Änderungen von Update 1.2 können auf der offiziellen Webseite zum Spiel nachgelesen werden. Darüber hinaus veranstaltet das Studio am 20. März einen Entwickler-Stream, in dem die Neuerungen des nun veröffentlichten Patches besprochen werden.

